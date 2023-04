TikTok commence à supprimer les vidéos proposant de fausses informations sur le changement climatique. Un vaste sujet, capital pour la plateforme.

Le mois dernier, TikTok mettait à jour ses conditions d’utilisation pour ajouter des règles venant interdire les vidéos contenant de fausses informations au sujet du changement climatique sur son app. Comme The Daily Beast le précise, ces modifications prennent effet aujourd’hui. Selon l’annonce du service, TikTok ne permet donc plus le contenu venant “discréditer le consensus scientifique bien établi” concernant la crise autour du climat.

TikTok autorise cependant toujours les vidéos qui discutent du changement climatique, ainsi que des directives gouvernementales en lien avec le sujet, tant qu’elles ne vont pas à l’encontre de ce consensus scientifique. Ceci étant dit, la plateforme va commencer à supprimer les contenus allant à l’encontre de ces nouvelles règles, et les utilisateurs qui cherchent des informations sur le climat seront désormais redirigés vers “des informations fiables” que TikTok a décidé de mettre en avant en partenariat avec les Nations Unies.

En 2022, des chercheurs de NewsGuard avaient publié un rapport sur la désinformation. Ceux-ci avaient découvert que TikTok était plein de fausses informations, notamment sur le changement climatique et que, quand on cherchait le terme sur la plateforme, des suggestions comme “climate change debunked” ou “climate change doesn’t exist” apparaissaient régulièrement. Pendant la pandémie, chercher des vidéos sur le thème du Covid-19 faisait aussi apparaître des suggestions comme “covid vaccine hiv”. De plus, les fausses informations étaient aussi très nombreuses pendant la saison électorale aux États-Unis. TikTok avait supprimé plus de 300 000 vidéos sur le sujet et plus de 50 000 vidéos partageant de fausses informations sur le Covid-19.

Lorsque TikTok avait introduit ces nouvelles règles concernant le changement climatique, la plateforme introduisait aussi des directives couvrant les technologies d’IA générative. Désormais, tous les contenus manipulés ou créés numériquement sur TikTok doivent avoir la mention appropriée, comme “synthétique”, “faux” ou “modifié”.