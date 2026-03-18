L’abandon du reboot de Buffy ouvre la voie à une version encore plus prometteuse

Après l’annulation du projet de reboot de la série culte Buffy contre les vampires, les fans s’interrogent sur les nouvelles perspectives offertes à l’univers. Cette décision pourrait ouvrir la voie à des alternatives plus prometteuses pour la franchise.

Tl;dr Hulu annule le revival de Buffy avec Sarah Michelle Gellar.

avec Sarah Michelle Gellar. Un nouveau projet reste possible, selon Gellar et Hulu.

Chloé Zhao avait réalisé le pilote non retenu.

Hulu tourne la page sur le retour de Buffy

L’annonce est tombée comme un couperet pour les amateurs de Buffy contre les vampires. Sur Instagram, Sarah Michelle Gellar a révélé que la plateforme Hulu avait choisi de ne pas poursuivre le projet de revival baptisé « New Sunnydale ». Pourtant, cette annonce n’a pas totalement fermé la porte à l’avenir de la célèbre tueuse. En effet, malgré sa déception évidente, l’actrice a laissé entendre qu’un nouveau chapitre pourrait s’écrire ailleurs, si les conditions s’y prêtaient.

L’ambition d’un passage de témoin

Le concept original mis sur la table prévoyait un passage de flambeau : Buffy Summers, désormais mentor, aurait accompagné une nouvelle tueuse incarnée par Ryan Kiera Armstrong, révélant ainsi une relève tout en construisant sa propre légende. De quoi ravir autant les nostalgiques que ceux prêts à découvrir une génération inédite. Néanmoins, ce scénario — qui reléguait Buffy au second plan — a pu refroidir certains fans attachés à la dynamique du Scooby Gang originel.

L’implication décisive de Chloé Zhao et les incertitudes à venir

C’est pourtant grâce à la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, récemment remarquée pour « Nomadland » et nommée pour son film « Hamnet », que Sarah Michelle Gellar avait finalement accepté de reprendre son rôle mythique après plusieurs refus. Zhao elle-même reconnaissait que la décision d’Hulu n’était guère surprenante, malgré ses efforts artistiques. Le pilote, réalisé sous sa direction, n’aura donc pas suffi à convaincre les décideurs du service de streaming.

La chaîne laisse toutefois entendre qu’elle reste ouverte à d’autres itérations autour de l’univers Buffy. La question demeure : quel créateur saura rallumer la flamme auprès de Sarah Michelle Gellar ? On sait qu’en son absence, l’attrait pour une nouvelle adaptation s’émousse nettement.

Quelles perspectives pour la franchise Buffy ?

Pour beaucoup, revoir Buffy Summers en action serait l’idéal. Un court revival centré sur le personnage principal — éventuellement enrichi par le retour d’anciennes figures telles que Eliza Dushku, Alyson Hannigan ou encore Anthony Stewart Head — ferait vibrer la corde sensible des fans historiques. Les points clés d’un projet futur pourraient reposer sur :

Mise en avant du personnage emblématique de Buffy.

Dynamique intergénérationnelle maîtrisée.

Cameos des anciens membres du casting.

Mais encore faut-il convaincre Gellar elle-même : sans elle, difficile d’imaginer un retour qui fasse consensus parmi les fidèles comme les curieux.