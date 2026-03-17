Quel avenir attend Buffy après l’annulation du reboot de la série ?

Après l’annulation du projet de relance de la série culte Buffy contre les vampires, l’avenir de la franchise demeure incertain. Les fans s’interrogent sur les possibles suites ou projets alternatifs autour de l’univers emblématique.

Tl;dr Hulu annule le revival de Buffy .

. L’avenir de la franchise reste très incertain.

Aucune nouvelle production prévue à court terme.

Un renouveau avorté pour Buffy : l’annonce choc

Le retour de Buffy contre les vampires semblait enfin à portée de main, avec une nouvelle héroïne, incarnée par Ryan Kiera Armstrong, prête à prendre la relève sous le titre évocateur de Buffy: New Sunnydale. Pourtant, la douche froide est tombée sans prévenir : c’est par un message direct sur les réseaux sociaux que Sarah Michelle Gellar a officialisé la décision de Hulu d’abandonner ce projet tant attendu. Des rumeurs persistantes évoquaient depuis quelque temps des réserves autour du pilote signé Chloé Zhao, mais l’annonce a jeté un froid chez les fans.

L’incertitude plane sur la franchise Buffy

Avec cette annulation, toute la dynamique construite autour du renouveau s’effondre. Plus encore, l’arrêt progressif des romans et des comics — orchestré en coulisses pour laisser place à cette nouvelle version — plonge le Slayerverse dans un silence assourdissant. À ce jour, aucune suite tangible ne se profile ; même les tentatives passées pour relancer l’univers, via les bandes dessinées de Boom! Studios, se sont heurtées à une perte de vitesse notable. Le contrat ayant expiré fin 2024, plus aucun ouvrage n’a vu le jour depuis.

Sara Michelle Gellar, entre hésitation et fidélité aux origines

La question centrale demeure : sans l’adhésion de Sarah Michelle Gellar, tout retour de la série semble compromis. L’actrice a longtemps refusé un revival, avant que la passion communicative de Zhao ne parvienne à la convaincre — du moins temporairement. Aujourd’hui, son engagement futur reste plus qu’incertain. Pour les producteurs, deux chemins s’offrent : miser sur le retour nostalgique de Buffy elle-même ou tenter, à nouveau, d’introduire une nouvelle tueuse tout en partageant l’affiche avec Gellar. Or, comme on l’a vu ailleurs (Star Wars en tête), la nostalgie seule ne suffit pas toujours.

Pistes possibles pour relancer l’univers Buffy

Si l’on considère le futur immédiat, il serait sans doute judicieux pour Disney et Hulu d’explorer d’autres supports afin de raviver l’intérêt autour du mythe. Quelques options émergent :

Lancer de nouveaux romans ou comics inspirés par le concept multivers développé par Boom!

Tenter un passage de flambeau entre anciennes et nouvelles générations (comme dans la trilogie « Buffy: The Next Generation »).

Miser sur des formats hybrides (livres audio, web séries) en attendant une opportunité plus solide à l’écran.

Mais aujourd’hui, force est de constater que le destin de la tueuse iconique reste suspendu à un fil ténu. Les fans devront patienter ; comme souvent dans cet univers où rien n’est jamais vraiment terminé…