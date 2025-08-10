Le retour de Sarah Michelle Gellar dans Buffy la place en héritière d’un personnage emblématique

Sarah Michelle Gellar fait son retour dans l’univers de Buffy, endossant un nouveau rôle qui la place au cœur de l’intrigue. Ce come-back lui permet de prendre la relève d’un personnage emblématique de la série originale.

Tl;dr Buffy revient sur Hulu, Sarah Michelle Gellar impliquée.

Nouvelle Chasseuse, Nova, occupera le rôle principal.

Buffy agira en mentor, façon Giles revisité.

Le retour d’une icône sur les écrans

Plus de vingt ans après son dernier affrontement contre les forces du mal, Buffy Summers, incarnée par la toujours populaire Sarah Michelle Gellar, s’apprête à revenir sous un nouveau jour. Le géant du streaming Hulu a commandé un épisode pilote pour relancer la mythique série Buffy contre les vampires, ravivant ainsi l’intérêt autour d’une licence chère à toute une génération. Si rien ne garantit encore que ce reboot sera transformé en série complète, la présence de Gellar au casting et la perspective d’un nouvel angle narratif confèrent au projet une attractivité certaine pour Disney, propriétaire des droits.

Nouveau visage pour la Tueuse, nouveau rôle pour Buffy

C’est une tout autre dynamique qui se profile : le cœur du récit ne tournera plus exclusivement autour de Buffy, mais plutôt d’une nouvelle héroïne. La jeune comédienne Ryan Kiera Armstrong campera Nova, succédant ainsi à la lignée des Chasseuses dans un univers dont le socle reste inchangé : cette histoire de transmission et de passage de flambeau. À ses côtés, Kingston Vernes, pressenti pour interpréter le principal intérêt amoureux. Si certaines rumeurs évoquent un retour à Sunnydale, beaucoup d’incertitudes planent quant aux éléments issus de la série originelle qui seront réintégrés.

L’héritage Giles : Buffy mentor inattendue ?

L’une des évolutions les plus marquantes réside dans le repositionnement du personnage principal historique. Buffy pourrait désormais incarner un mentor pour Nova, assumant le rôle jadis tenu par l’inoubliable Rupert Giles – cette figure paternelle qui accompagnait la jeune tueuse dans ses premiers pas. Jamais auparavant une Chasseuse n’avait été formée par une aînée aussi expérimentée ; ce passage inédit bouscule l’ordre établi depuis toujours dans la mythologie de la saga et promet une dynamique inédite entre les deux héroïnes.

On note quelques points saillants à surveiller lors de ce renouveau :

Dynamique intergénérationnelle entre Buffy et Nova.

entre Buffy et Nova. Retour possible d’autres personnages emblématiques, bien que rien ne soit acté.

L’équilibre entre nouveauté et fidélité

Reste à voir si le reboot parviendra à capturer cet équilibre subtil : proposer une lecture contemporaine capable de séduire un nouveau public tout en gardant ce parfum singulier qui avait fait vibrer les fans. La participation éventuelle d’Anthony Head, alias Giles, serait un clin d’œil chargé de sens ; sa présence pourrait soutenir Buffy dans son difficile apprentissage du rôle de guide – mais aucun autre acteur historique n’a encore confirmé son retour. Enfin, tout l’enjeu sera sans doute là : réussir à faire évoluer l’univers sans trahir son essence ni céder à la simple nostalgie.