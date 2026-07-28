Scream 8 a trois chantiers urgents pour relancer vraiment la saga

Après un septième film rentable mais mal reçu, Scream 8 devra retrouver ce qui faisait la force de la saga, sans se reposer encore sur Sidney.

En bref Scream 7 a marché, mais a déçu

Le mystère Ghostface doit redevenir solide

La saga doit préparer l’après Sidney

Le vrai problème de Scream, aujourd’hui, tient en une contradiction assez brutale. Scream 7 a bien tourné au box-office, porté en partie par le retour de Neve Campbell. Mais du côté des critiques, l’épisode fait partie des plus mal reçus de la série. Pour une saga qui vit autant de son concept que de sa nostalgie, ce n’est pas un détail.

Un succès commercial, mais une suite sans direction

Ce qui frappe après Scream 7, ce n’est pas seulement la réception. C’est l’impression de vide. Le film ne pose pas vraiment les bases d’une suite claire, comme si la franchise avançait sans savoir où regarder.

Et ce flottement a une explication très concrète. L’histoire a été réorientée au dernier moment après le licenciement de Melissa Barrera, puis le départ de Jenna Ortega et des réalisateurs. Résultat, l’épisode 7 ressemble moins à un nouveau chapitre qu’à une solution de secours. Ça peut dépanner une fois, pas installer un avenir.

Le mystère Ghostface doit redevenir le moteur

Là où Scream se distingue d’un slasher banal, c’est dans son double jeu. Vous venez pour les meurtres, mais vous restez pour le whodunnit, le vrai jeu de piste. Or Scream 7 a raté ce point-là.

La révélation finale reposait sur deux tueurs, le voisin de Sidney et un superviseur d’hôpital psychiatrique, alliés pour refaire les crimes de Ghostface et pousser la fille de Sidney à devenir une nouvelle Sidney. Sur le papier, il y avait une idée. À l’écran, la motivation paraît faible et surtout mal préparée. Le plus gênant, quand même, c’est que ces personnages comptaient trop peu avant le twist. Sans suspects solides, Ghostface perd de son poids.

Sidney ne peut plus être l’unique filet de sécurité

Le reboot de 2022 avait plutôt bien compris le sujet. Sam et Tara Carpenter ouvraient une nouvelle voie, pendant que Sidney passait au second plan. C’était malin, parce qu’après quatre films centrés sur elle, le terrain commençait à être balisé.

Le retour de Sidney comme protagoniste principale dans Scream 7 a sans doute rassuré les fans de longue date. Mais Scream 8 ne peut pas rejouer cette carte en boucle. La franchise doit choisir une relève, et la fille de Sidney, Tatum Evans, introduite dans le septième film, peut remplir ce rôle. Sinon, il faudra créer un nouveau personnage capable de porter la saga, comme les Carpenter l’avaient fait.

La satire doit retrouver ses crocs

Le nerf de Scream, depuis l’original signé Wes Craven, c’est sa satire de l’horreur. La série moque les codes du slasher tout en les utilisant à fond. C’est cette tension-là qui lui donne son ton.

Scream version 2022 avait trouvé un angle avec les reboots et remakes. Scream 7, lui, a perdu cette dimension pour devenir un slasher beaucoup plus générique. Bref, Scream 8 doit retrouver un regard sur les nouveaux tics du cinéma d’horreur. Sans ça, la saga risque de continuer à exister, oui, mais comme une marque qui tourne sur elle-même.