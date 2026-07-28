À la SDCC, ce costume Marvel relance une piste plus sombre que Wanda

Un détail de dernière minute autour d’Avengers: Doomsday à la SDCC 2026 relance une théorie précise, et elle ne va pas rassurer les fans de Wanda.

En bref La SDCC n’a presque rien ajouté sur Doomsday

Un costume de sorcière a nourri les théories

La piste Cynthia von Doom gagne du terrain

Un costume a peut-être livré plus d’indices sur Avengers: Doomsday que tout le reste de la SDCC 2026. Et pour les fans de Wanda Maximoff, ce n’est pas forcément la meilleure nouvelle.

Un costume, trois couleurs, et beaucoup de projections

Pendant la convention de San Diego, l’un des éléments les plus commentés autour du prochain film des Marvel Studios n’était ni un casting surprise ni une scène inédite, mais un costume de sorcière latvérienne. Il a d’abord attiré l’œil pour une raison simple, sa symbolique. Puis il a changé d’apparence.

À différents moments, la tenue est passée par le violet, puis par l’orange. De quoi nourrir pas mal de lectures chez les fans. Avant la fin de la SDCC, nouvelle modification, plus parlante encore, le costume a été montré à côté de celui de Doctor Doom, avec un retour au vert.

Pourquoi Wanda a semblé évidente, puis moins crédible

L’association avec Wanda, au départ, n’avait rien d’absurde. Il y a évidemment l’idée de la sorcière, mais aussi un précédent dans les comics, où Doctor Doom et la Scarlet Witch partagent un arc que beaucoup imaginent transposé, au moins en partie, dans Doomsday.

Mais il y a un problème. Wanda Maximoff ne figure pas, à ce stade, parmi les personnages annoncés au casting. Et surtout, la couleur qui lui colle le plus à la peau, le rouge, n’est jamais apparue. L’orange pouvait entretenir le doute, oui. Pas le dissiper.

La piste Cynthia von Doom prend soudain de l’épaisseur

C’est là que le dernier reveal change la lecture. Replacé près de Doctor Doom et revenu au vert, le costume évoque davantage Cynthia von Doom, la mère de Victor Von Doom, qu’un retour caché de Wanda.

Dans les comics, Cynthia est bien une sorcière, et son rôle compte lourd dans l’histoire de Doom. Son âme a été capturée par Mephisto, ce qui nourrit l’obsession de son fils à la récupérer. Vu sous cet angle, la tenue exposée cadre assez bien avec cette figure-là. Clairement mieux, même, que l’hypothèse Scarlet Witch.

Ce que cela dit vraiment de Doomsday et du MCU

Il faut aussi regarder le contexte. Après la mise en ligne de la bande-annonce de Doomsday plus tôt dans la semaine, il était peu probable que Marvel lâche de grosses annonces supplémentaires à la convention. La présence de Peggy Carter, incarnée par Hayley Atwell, a bien été confirmée. Pour le reste, presque rien.

Résultat, ce détail de costume prend une importance démesurée. Et il tombe mal pour ceux qui espéraient un retour rapide de Wanda après sa mort apparente dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Les récents propos de Kevin Feige sur la fin de la trilogie de Wanda n’allaient déjà pas dans le bon sens. Cette fois, le signal est discret, mais il pointe dans la même direction. À moyen terme, ça dit peut-être quelque chose de plus large sur le MCU, moins centré sur les retours attendus, plus sur la reconstruction du mythe autour de Doom.