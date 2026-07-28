Les Simpson au cinéma, 20 ans après, la suite prend enfin forme

Presque vingt ans après le premier film, la famille jaune reviendra au cinéma en 2027. Un retour tardif, mais lourd d’enjeux pour une franchise usée.

En bref The Simpsons 2 sortira le 3 septembre 2027

Le premier film avait relancé la série en 2007

La suite arrive après deux décennies d’attente

La vraie question n’est pas seulement de savoir si Les Simpson reviennent au cinéma. C’est de voir si une série installée depuis si longtemps peut encore recréer, sur grand écran, le choc qu’elle avait provoqué en 2007.

Le film qui avait redonné de l’air à Springfield

Le 27 juillet 2007, The Simpsons Movie débarquait en salles et rappelait un truc simple, parfois oublié à l’époque, Les Simpson savaient encore viser juste. Le contexte comptait. Après 18 saisons, la série avait gardé son poids culturel, mais son aura critique s’était érodée.

Le film, lui, repartait d’une idée très lisible et très efficace. Homer provoque une catastrophe environnementale, l’EPA isole Springfield sous un immense dôme, puis la famille s’enfuit pendant que les habitants veulent mettre la main sur lui. En gros, un récit plus large que la série, mais toujours ancré dans son cœur, la cellule Simpson.

Le résultat a été massif. The Simpsons Movie a rapporté environ 494 millions d’euros (536,4 millions de dollars) pour un budget d’environ 69 millions d’euros (75 millions de dollars). Et surtout, il a ramené pas mal de spectateurs vers la série télé, preuve qu’une adaptation de sitcom animée peut faire mieux qu’un simple épisode allongé.

Pourquoi une suite a mis si longtemps à arriver

Ce succès aurait dû lancer un deuxième film rapidement. Ça n’a pas été le cas.

Chez Fox comme dans l’équipe de The Simpsons, l’idée d’une suite a circulé pendant des années. Une piste a même existé autour de l’épisode de la saison 26, The Man Who Came to Be Dinner. Problème, son histoire d’extraterrestres risquait d’emmener la franchise vers quelque chose de non canonique, donc difficile à raccorder à la série. Et visiblement, l’équipe craignait une mauvaise réception sur ce point.

Puis il y a eu le rachat de FOX par Disney, annoncé en 2017. Là, beaucoup ont vu la suite comme une évidence. Ils n’avaient pas tort, mais ils étaient pressés.

2027, un test grandeur nature pour une icône pop

The Simpsons 2 a finalement été annoncé le 29 septembre 2025. Le film devait d’abord sortir le 23 juillet 2027, avant d’être repoussé au 3 septembre 2027 pour éviter la concurrence de la suite de A Minecraft Movie. Ce décalage dit quelque chose de très concret, Disney traite encore la marque comme un vrai rendez-vous cinéma.

Pour le reste, on sait peu de choses. Aucun détail solide sur l’intrigue, si ce n’est l’attente assez logique d’une aventure d’ampleur centrée sur Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Mais justement, c’est là que ça se joue. Le premier film avait trouvé le bon équilibre entre événement et fidélité au ton de la série. La suite devra faire pareil, sans donner l’impression d’un produit nostalgique de plus.

Et c’est pour ça que ce retour compte. Même avec une qualité perçue comme moins constante aujourd’hui, Les Simpson restent un pilier de la pop culture américaine. Si ce deuxième film rallume l’intérêt du public, il ne servira pas seulement à prolonger une franchise. Il pourrait aussi préparer, à moyen terme, la façon dont cette immense série choisira un jour de se refermer.