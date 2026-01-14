Un nouveau film Les Simpson en préparation : un projet inattendu qui surprend tout le monde

Une nouvelle adaptation cinématographique des Simpson est en préparation, surprenant les fans par sa nature inattendue. Le projet promet de revisiter l’univers culte de la famille jaune, avec une approche différente de ce que la franchise a proposé jusqu’ici.

Tl;dr Nouveau film sur Mr. Burns en préparation.

en préparation. Boots Riley adapte la pièce « Mr. Burns, a Post-Electric Play ».

Sortie de The Simpsons Movie 2 prévue en 2027.

Un nouveau visage pour Springfield : cap sur Mr. Burns

Le célèbre univers de Springfield s’apprête à opérer un virage inattendu. Tandis que les fans attendent déjà la sortie du très anticipé The Simpsons Movie 2, annoncée pour le 3 septembre 2027, une autre surprise commence à agiter les réseaux sociaux : un long-métrage centré sur l’iconique et machiavélique Mr. Burns. Aux commandes, le réalisateur américain Boots Riley, connu pour ses créations décalées telles que Sorry to Bother You ou encore la série I’m a Virgo. Une annonce qui relance l’intérêt pour les personnages secondaires souvent relégués au second plan dans la série animée culte de la chaîne Fox.

L’inspiration d’une pièce culte revisitée au cinéma

Mais d’où vient cette idée singulière ? C’est lors d’une conversation sur les réseaux sociaux qu’a éclaté l’information : Riley développe actuellement une adaptation cinématographique de la pièce « Mr. Burns, a Post-Electric Play » écrite par la dramaturge Anne Washburn. Cette œuvre théâtrale, jouée sans interruption depuis sa première en 2012, plonge des personnages dans un monde post-apocalyptique où ils tentent de reconstituer une aventure emblématique de la famille Simpson — tout en réinventant progressivement leur propre version du mythe. Au fil des actes, l’ombre menaçante de Mr. Burns s’étend, culminant dans une action diabolique qui marque profondément le récit.

L’héritage indélébile de Mr. Burns

Difficile d’imaginer Springfield sans son impitoyable propriétaire de centrale nucléaire… Depuis plus de trente ans, c’est le comédien vocal Harry Shearer qui insuffle vie et cynisme à ce personnage devenu mythique. Même après toutes ces années et malgré ses plus de 80 printemps, Shearer continue à faire vibrer les fans à chaque nouvelle saison – et cela n’est pas près de s’arrêter puisque The Simpsons vient tout juste d’être renouvelé jusqu’à une quarantième saison.

Voici ce qu’il faut retenir concernant le futur film live-action autour du magnat tyrannique :

L’adaptation devrait être principalement en prises de vues réelles, mais rien n’exclut quelques clins d’œil animés intégrés au scénario.

Aucune date officielle de sortie n’a encore filtré pour cette version signée Boots Riley.

Nouvelles perspectives sur l’univers des Simpson ?

À bien y réfléchir, il était temps que l’un des « grands méchants » reçoive enfin toute la lumière du projecteur. Reste à savoir comment ce mélange inédit entre satire sociale et fiction post-apocalyptique sera reçu par une communauté déjà impatiente — voire fébrile — à l’idée d’explorer un Springfield comme on ne l’a jamais vu…