Les Simpson : un personnage culte mis à la retraite, mais pas éliminé, dans la saison 37

La saison 37 des Simpson marque un tournant : l’un des personnages emblématiques de la série prend sa retraite. Toutefois, contrairement à d’autres départs marquants, cette figure culte n’a pas été supprimée de façon définitive.

Tl;dr Duffman est officiellement retiré de « The Simpsons ».

L’épisode 13 de la saison 37 marque ce changement.

La série continue d’opérer des évolutions marquantes.

Un personnage culte mis au placard

Après plus de trois décennies à incarner l’esprit festif et caricatural de la bière, Duffman tire sa révérence dans la série The Simpsons. Dans l’épisode 13 de la saison 37, judicieusement intitulé « Seperance », le célèbre porte-étendard de la marque fictive Duff Beer fait ses adieux définitifs aux téléspectateurs. L’intrigue s’ouvre alors que Duffman tente de recruter Homer Simpson pour le compte d’EOD (Enthusiasm On Demand), une entreprise fictive et douteuse spécialisée dans le marketing d’influence décalé. Dans une scène-clé du salon familial, Duffman confie que son personnage n’a plus la moindre valeur auprès du public contemporain : « Toutes les anciennes formes de publicité sont désormais dépassées. Les porte-parole, les pubs papier, les spots TV… Les jeunes ne connaissent même plus les jingles », lâche-t-il, désabusé.

Des changements qui s’enchaînent à Springfield

Cet épisode n’est pas un cas isolé dans la dynamique actuelle du show. Depuis le début de cette trente-septième saison, plusieurs décisions créatives majeures ont bouleversé la routine bien huilée de Springfield. En début de saison déjà, l’organiste d’église Alice Glick succombait devant les fidèles lors de l’épisode « Sashes to Sashes ». Plus récemment encore, le discret mais incontournable Bumblebee Man se voyait enfin offrir une origin story détaillée (« ¡The Fall Guy-Yi-Yi! »). À chaque fois, ce sont des figures secondaires qui évoluent ou disparaissent, comme pour signifier que la longévité exceptionnelle des Simpson ne rime pas avec immobilisme.

Duffman : une icône parodique en fin de course

Créé initialement comme une satire du fameux Bud Man — mascotte publicitaire oubliée depuis longtemps par la société Anheuser-Busch — Duffman avait su s’imposer comme un symbole décalé et persistant. Malgré des disparitions spectaculaires au fil des saisons (le costume ayant été endossé par plusieurs personnages successifs), Barry Duffman aura été le dernier à porter ce costume rouge et ce mythique ceinturon à canettes. La série entérine ainsi la retraite du dernier authentique ambassadeur festif du breuvage jaune mousseux.

L’adaptabilité comme mot d’ordre

Ce retrait s’inscrit dans une volonté claire : rester pertinent auprès d’un public changeant sans trahir l’esprit corrosif du programme. Car si Bart et Lisa restent éternellement scolarisés à l’école primaire et Homer coincé à son poste au nucléaire, ces petites ruptures témoignent d’une capacité rare à se renouveler tout en conservant les fondamentaux. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette nouvelle page de l’histoire des Simpson, la saison 37 est actuellement disponible sur Hulu.