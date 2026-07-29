Yellowjackets boucle son dernier tournage, le casting accuse le coup

La saison finale de Yellowjackets a terminé son tournage. Pas encore de date, mais les messages du casting disent déjà ce que la série a représenté.

En bref Le tournage final de Yellowjackets est terminé

La saison 4 n’a pas encore de date

Le casting multiplie les hommages émouvants

Le plus dur, pour les fans de Yellowjackets, n’est plus théorique. Le tournage du dernier épisode est terminé, et ça change tout. La saison 4, attendue plus tard cette année, se rapproche donc enfin, même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

La fin est désormais très concrète

Depuis 2021, Yellowjackets tient sur un équilibre assez rare, entre série d’horreur, drame psychologique et récit de survie. Voir son tournage se boucler, ce n’est pas juste une mise à jour de production. C’est le moment où une série passe de l’attente au compte à rebours.

Et le contraste est fort. On attend encore la suite, mais on sait déjà qu’on arrive au bout d’un cycle. Résultat, l’émotion a débordé du plateau vers les réseaux sociaux.

Une série qui n’a jamais essayé d’être confortable

Si cette conclusion pèse autant, c’est aussi parce que Yellowjackets n’a jamais joué la carte du confort. La série alterne entre deux époques, d’un côté le crash de l’équipe de foot lycéenne et la survie dans la nature, de l’autre les adultes qui tentent de vivre avec des secrets nés de ce traumatisme.

Au fil des saisons, la série est devenue franchement plus sombre, avec du cannibalisme montré comme un geste de survie désespéré, et ces jeux mis en place pour décider qui sera mangé. Difficile à regarder, parfois. Mais c’est aussi ce qui a cimenté son identité et gardé le public accroché.

Sophie Nélisse résume l’attachement du casting

Parmi les messages postés après la fin du tournage, celui de Sophie Nélisse a marqué. L’actrice, qui joue la version adolescente de Shauna, a partagé sur Instagram une photo avec Melanie Lynskey, son alter ego adulte à l’écran, ainsi que plusieurs images de coulisses, y compris des plans très gore de corps découpés. Oui, même les adieux restent très Yellowjackets.

Sophie Nélisse explique : « Sans vouloir devenir sentimentale, il est difficile de trouver les mots pour résumer la fin de ce chapitre. Cette série, et tous ceux qui en font partie, ont vraiment changé ma vie. » Elle ajoute à propos de Melanie Lynskey que partager Shauna avec elle a été l’un des plus grands privilèges de sa carrière, et dit la voir comme une seconde mère. Puis elle s’adresse à Courtney Eaton, la jeune Lottie, qu’elle décrit comme un cadeau de la vie, son roc et sa partenaire de crime. Elle conclut en disant qu’elle ne prendra jamais cet honneur pour acquis.

Sammi Hanratty élargit l’hommage à toute l’équipe

Même tonalité chez Sammi Hanratty, l’interprète de la jeune Misty. Elle raconte que la série a été un rêve devenu réalité, presque une prière exaucée, et que les YJs resteront pour toujours une famille pour elle.

Elle insiste aussi sur un point qu’on oublie vite, la série n’est pas pour les faibles, et elle salue le travail de l’équipe technique qui a rendu tout ça possible. Puis elle enchaîne les hommages individuels à tellement de partenaires qu’elle finit par manquer de place dans sa légende. Bon, la date de sortie manque encore. Mais à ce stade, la vraie question est surtout de voir comment Yellowjackets va gérer son atterrissage final.