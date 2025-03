Severance : Vers une fin avec la saison 3 ?

La série Severance va-t-elle se terminer avec la saison 3 ? Et si oui, quand est-ce que la première sera diffusée ?

Tl;dr Severance est devenu la série la plus regardée d’Apple TV+.

La saison 3 pourrait marquer la fin de la série.

La saison 3 pourrait sortir fin 2026 ou début 2027.

Un succès sans précédent pour Severance

La série télévisée Severance a clôturé sa deuxième saison avec un final de 76 minutes qui a laissé les téléspectateurs en attente de plus. Ce thriller psychologique s’est imposé comme la série la plus regardée d’Apple TV+, surpassant les trois saisons de Ted Lasso et renforçant son statut de série phare de la plateforme. Grâce à ce succès remarquable, Apple TV+ a renouvelé Severance pour une troisième saison.

Les indices suggérant que la troisième saison pourrait être la dernière

L’indice suggérant que la troisième saison pourrait marquer la fin de Severance provient directement de la manière dont le final de la deuxième saison a positionné son récit. L’évasion de Gemma (Dichen Lachman) du Testing Floor donne au monde extérieur un levier sans précédent contre Lumon, car elle peut maintenant témoigner de son enlèvement et du programme illégal d’expérimentation humaine de l’entreprise.

Une attente moins longue pour la saison 3

L’écart de trois ans entre les première et deuxième saisons de Severance a suscité une frustration considérable parmi les fans. Cependant, le producteur exécutif Ben Stiller a plusieurs fois assuré que l’attente pour la saison 3 serait nettement plus courte. En tenant compte du développement anticipé et en supposant qu’il n’y ait pas de perturbations majeures dans l’industrie, le tournage de la saison 3 pourrait potentiellement commencer fin 2025.

Severance, une propriété incontournable pour Apple TV+

Pour les fans qui s’inquiètent de l’avenir de Severance sur Apple TV+, il convient de noter que le service de streaming considère probablement la série comme une propriété essentielle. Comme l’a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple TV+, après que la deuxième saison ait battu des records d’audience : « La série est devenue une obsession pour les publics du monde entier ».