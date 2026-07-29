Mortal Kombat III se dessine déjà, mais il devra changer de cap

Avec l’arrivée de Mortal Kombat II sur HBO Max, la suite potentielle est déjà dans toutes les têtes. Reste un vrai défi pour un troisième film.

En bref Mortal Kombat II arrive sur HBO Max

Le troisième film n’est pas encore validé

La suite devra muscler récit, casting et combats

129 millions de dollars, soit environ 111 millions d’euros au box-office mondial, ce n’est pas l’élan qu’on associe d’habitude à une grosse franchise. Et pourtant, l’arrivée de Mortal Kombat II sur HBO Max remet la machine en route.

De nombreux spectateurs qui avaient laissé passer le film en salles le découvrent seulement maintenant. C’est tout le paradoxe du cinéma franchise version streaming, un titre peut sembler freiner au box-office puis retrouver une seconde vie une fois disponible à la maison. Pour Mortal Kombat III, qui n’a toujours pas reçu de feu vert, cette fenêtre compte clairement.

Le streaming relance un film resté en retrait au cinéma

Dans Mortal Kombat II, l’histoire reprend après le premier film, mais déplace aussi son centre de gravité. Karl Urban incarne Johnny Cage, star de cinéma et artiste martial appelée par Lord Raiden, joué par Tadanobu Asano, pour rejoindre l’équipe d’Earthrealm lors du dixième et dernier tournoi contre Outworld.

La fin laisse peu de doute sur l’intention. Earthrealm gagne encore, au prix de plusieurs pertes majeures, et le décor d’un troisième film est déjà posé. Ce n’est pas juste une porte entrouverte, c’est une rampe de lancement.

La suite a besoin d’un vrai virage de récit

Les deux films ont suivi la logique des premiers jeux, celle du tournoi entre Earthrealm et Outworld. Le souci, c’est qu’au troisième épisode, la formule doit bouger. Sinon, on répète l’affiche avec d’autres coups spéciaux.

Une première piste existe déjà dans le film. Les survivants capturent le nécromancien Quan Chi, interprété par Damon Herriman, avec l’idée de ressusciter leurs alliés morts. En parallèle, Liu Kang, joué par Ludi Lin, bascule vers le royaume spirituel pour aller récupérer les âmes des disparus comme Cole Young (Lewis Tan), Jax (Mehcad Brooks) ou Kung Lao (Max Huang). Vous tenez déjà là un film en deux fronts, entre Earthrealm, Outworld et l’arrivée de Netherrealm.

L’autre option reprendrait le scénario de Mortal Kombat 3 côté jeu vidéo. Outworld exploite une faille entre les royaumes, fusionne les mondes, puis prend en otage les âmes des habitants d’Earthrealm. Là, on change d’échelle. La Terre devient un champ de bataille surnaturel, presque dystopique. Clairement, ce serait autre chose qu’un simple tournoi bis.

Le casting du jeu vidéo est encore loin d’être épuisé

La franchise a encore beaucoup de combattants en réserve, et pas des seconds couteaux. Nightwolf, les ninjas cybernétiques Cyrax et Sektor, le second Sub-Zero version Kuai Liang, sans oublier Kenshi Takanashi ou Shinnok, dieu de la mort et maître de Netherrealm.

Bon, tout mettre d’un coup serait risqué. Mais ne pas en profiter du tout le serait encore plus.

Le vrai test, ce sera l’action

Le point le plus sensible reste là. Le film de 1995 avait marqué avec ses combats, portés par un mélange d’acteurs formés et de vrais artistes martiaux. Les reboots récents, eux, n’ont pas imprimé la même mémoire visuelle.

Or Hollywood a aujourd’hui l’embarras du choix, entre les équipes de cascade associées aux créateurs de John Wick, les talents venus du Japon ou de Hong Kong, et même les artistes martiaux indonésiens révélés par The Raid. Si Mortal Kombat III voit le jour, c’est sans doute là que tout se jouera. Pas juste pour les fans, pour la survie de la franchise à moyen terme.