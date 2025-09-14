Mortal Kombat 2 divise déjà, mais les fans peuvent rester confiants

La sortie prochaine de Mortal Kombat 2 suscite déjà des réactions contrastées parmi les fans. Malgré des avis partagés, l’enthousiasme autour de la franchise laisse penser que les inquiétudes pourraient rapidement s’estomper à l’arrivée du film.

Tl;dr La sortie de Mortal Kombat II est repoussée à mai 2026.

est repoussée à mai 2026. Des critiques sur les effets visuels et le choix de casting émergent.

L’humour et la comédie devraient marquer un tournant pour la saga.

Une attente prolongée pour Mortal Kombat II

Initialement prévue pour l’automne 2024, la sortie du très attendu Mortal Kombat II a finalement été reportée au 15 mai 2026. Ce glissement de calendrier, bien plus qu’un simple ajustement, alimente déjà discussions et interrogations dans la communauté des fans. Le retard, conséquent, s’expliquerait en partie par la volonté des studios — Warner Bros., New Line Cinema et leurs partenaires — d’offrir un spectacle à la hauteur des ambitions estivales, loin du créneau plus prudent d’octobre.

L’impact visuel au cœur des débats

Si les bandes-annonces officielles, dont une version « Red Band » très sanglante, ont déjà affolé internet, elles n’ont pas totalement convaincu. Beaucoup relèvent que les effets spéciaux numériques paraissent encore inachevés : décors trop artificiels, pouvoirs peu convaincants… Ce constat n’est pourtant pas une surprise dans l’industrie du blockbuster où les équipes peaufinent souvent jusqu’à la dernière minute. Il faut rappeler que le superviseur des effets visuels, Chris Godfrey, n’en est pas à son coup d’essai : il a travaillé sur des mastodontes comme The Lord of the Rings, Moulin Rouge!, ou encore le premier reboot de Mortal Kombat. Difficile donc d’imaginer que l’aspect visuel soit laissé au hasard.

Nouveaux enjeux scénaristiques et choix de casting discutés

Au-delà des images, l’intrigue divise. Cette suite place cette fois au centre du jeu un personnage emblématique : Johnny Cage, interprété par le charismatique Karl Urban. Si ce choix suscite quelques réserves parmi certains fans historiques – qui peinent à voir en lui le nouveau visage de la franchise –, il apporte aussi une promesse inédite : celle d’un ton plus léger et assumé. Là où le précédent film (2021) semblait parfois prisonnier de sa propre gravité, cette suite devrait injecter une bonne dose d’humour grâce au scénario signé Jeremy Slater, déjà reconnu pour ses travaux sur The Umbrella Academy ou encore Marvel’s Moon Knight.

Voici ce qui pourrait bien changer la donne :

L’introduction d’une dimension comique absente jusque-là.

Un casting repensé avec Karl Urban en Johnny Cage.

Une ambition renouvelée côté mise en scène et effets visuels.

L’espoir reste permis pour les fans

Certes, les attentes sont élevées et l’ombre du film culte réalisé par Paul W.S. Anderson en 1995 plane toujours. Mais faut-il vraiment céder à la morosité ambiante ? Tout indique que producteurs comme créateurs souhaitent offrir un spectacle digne de ce nom aux adeptes de combats sanglants… mais désormais agrémentés d’un zeste d’autodérision. Bref, patience : le rendez-vous est pris pour mai 2026.