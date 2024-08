Explication de la fin de la Saison 4 de « Umbrella Academy »

La saison 4 de "Umbrella Academy" se termine par un sacrifice majeur des Hargreeves.

Les Hargreeves sont effacés de l’histoire pour sauver l’univers.

Des fleurs d’or symbolisent leur présence malgré leur effacement.

Abigail, la femme de Reginald, a joué un rôle clé dans le déclenchement de l’apocalypse.

Le sacrifice ultime des Hargreeves

La quatrième saison de Umbrella Academy, série basée sur la bande dessinée de Gerard Way et Gabriel Bá, s’est achevée de manière surprenante et émouvante. Nous retrouvons les Hargreeves dans une autre ligne du temps, six ans après la fin de la saison 3. Alors que chacun tente de mener une vie normale, une menace plane : Sy Grossman kidnappe Viktor et force les Hargreeves à se rassembler pour retrouver sa fille, Jennifer.

Un avenir incertain

Les Hargreeves retrouvent leurs pouvoirs grâce à un pot de soucis appartenant à Sy. Leur quête pour retrouver Jennifer les amène à des découvertes choquantes, notamment le fait que Jennifer est sous la protection de Reginald et que son contact avec Ben déclencherait l’apocalypse. Pour sauver le monde, les Hargreeves font un sacrifice qui marque la fin définitive de leurs histoires.

L’effacement des Hargreeves

Leur sacrifice n’est pas sans conséquence. Les Hargreeves sont non seulement tués, mais aussi effacés de toute l’histoire. Leurs actions ont restauré la ligne du temps principale, mais ils ont complètement disparu. Les personnages des saisons précédentes vivent désormais des vies normales et heureuses, sans trace des Hargreeves.

Abigail, la clé de l’apocalypse

Abigail, la femme de Reginald, a joué un rôle crucial dans le déclenchement de l’apocalypse. C’est elle qui a créé les soucis, et par accident, la particule opposée, le « durango ». Lorsque les deux entrent en contact, ils provoquent une réaction physique irrépressible qui conduit à l’extinction de tout – « The Cleanse ». Abigail a manipulé les événements pour que le nettoyage se produise, mettant fin à sa propre existence ainsi qu’à celle de Reginald.