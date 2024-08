The Umbrella Academy : la série qui mêle science-fiction et comédie noire conclut son voyage sur Netflix

Réalisée par Steve Blackman pour Netflix, The Umbrella Academy suit les aventures de la famille Hargreeves, un groupe de frères et sœurs dotés de pouvoirs surnaturels réunis après la mort de leur père adoptif.

Tl;dr La saison 4 de The Umbrella Academy marque la fin de la série.

L’intrigue de la saison 4 de The Umbrella Academy se centre sur un univers où les frères et sœurs Hargreeves ne possèdent plus leurs super-pouvoirs.

La saison 4 de The Umbrella Academy sera disponible le 8 août 2024 sur la plateforme de streaming Netflix.

La quatrième et dernière saison de The Umbrella Academy ne compte que six épisodes, contrairement aux dix des saisons précédentes.

Fin de l’aventure pour The Umbrella Academy

Les fans de la série à succès The Umbrella Academy doivent se préparer à dire au revoir à leurs super-héros préférés. En effet, la quatrième saison de la série, qui arrivera plus de deux ans après la fin de la troisième saison, marquera la conclusion de cette adaptation de bande dessinée populaire.

Un monde sans super-pouvoirs

La particularité de cette ultime saison de The Umbrella Academy ? Elle se déroule dans un univers où les frères et sœurs Hargreeves n’ont plus leurs pouvoirs. Suite au chaos lié au Kugelblitz dans la saison 3, la quatrième saison se concentrera sur une ligne du temps orchestrée par Reginald. Les frères et sœurs, ainsi que Lila, choisissent de mener une vie normale jusqu’à ce que de nouveaux ennemis menacent leur existence.

Un rendez-vous à ne pas manquer

La diffusion de la quatrième saison de la série télévisée est prévue pour le jeudi 8 août 2024 sur Netflix. Une dernière saison raccourcie qui a cependant su éviter les retards de production liés à la pandémie de COVID-19 et aux grèves du travail en 2023.

Une conclusion en six épisodes

Contrairement aux dix épisodes des saisons précédentes, The Umbrella Academy saison 4 ne compte que six épisodes. Malgré une quantité de mystères à résoudre, ce nombre réduit d’épisodes pourrait s’avérer bénéfique pour le rythme de ce final tant attendu.