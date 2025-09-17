La véritable cause du report de Mortal Kombat 2 dévoilée : Superman pointé du doigt

Le tournage du film Mortal Kombat 2 connaît un contretemps inattendu. L'origine de ce retard a été dévoilée : il serait lié au calendrier chargé d’un autre projet cinématographique majeur centré sur Superman.

Tl;dr Sortie de Mortal Kombat 2 reportée à mai 2026.

reportée à mai 2026. Succès de Superman influence la décision de Warner Bros.

Bande-annonce bat des records d’audience dès sa diffusion.

Un report inattendu pour Mortal Kombat 2

Prévue initialement pour octobre, la sortie du très attendu Mortal Kombat 2 vient d’être officiellement repoussée au 15 mai 2026. Ce changement, survenu à la surprise générale alors que la première bande-annonce affolait déjà les compteurs avec pas moins de 107 millions de vues en vingt-quatre heures, avait jusque-là laissé planer le doute quant à ses motivations réelles.

La stratégie estivale de Warner Bros.

Au fil des semaines, les spéculations allaient bon train. Certains supposaient que le film tentait d’éviter une période automnale saturée par d’autres suites ambitieuses comme Black Phone 2, qui s’était imposé comme un succès surprise en 2021, ou encore le très attendu Tron: Ares, troisième opus porté par le retour de Jeff Bridges. Mais c’est finalement l’énorme performance au box-office du nouveau Superman, fort de ses 615 millions de dollars récoltés dans le monde, qui a convaincu le studio : pourquoi ne pas offrir à Mortal Kombat 2 une fenêtre propice à un vrai blockbuster estival ?

L’impact du premier opus et les attentes autour du second

Pourtant, il y a quatre ans, personne ne s’attendait forcément à un tel engouement. Le premier volet avait certes engrangé seulement 84,4 millions de dollars dans le monde (dont un peu plus de quarante millions aux États-Unis), mais sa carrière en streaming fut fulgurante : plus de 3,8 millions de spectateurs lors du lancement sur HBO Max, un record qui précipita l’annonce rapide d’une suite. Désormais, la patience des fans semble payer : l’arrivée remarquée de l’acteur Karl Urban – qui incarnera Johnny Cage – contribue déjà à raviver l’intérêt.

Mortal Kombat prêt pour son grand retour ?

Le pari reste audacieux pour Warner Bros., car si tout porte à croire que l’absence actuelle d’une forte concurrence en mai pourrait jouer en faveur du film, rien n’assure que ce dernier réitèrera la performance exceptionnelle observée chez Superman. Cela dit, avec une attente manifestement amplifiée par ce report et une bande-annonce accueillie triomphalement par les fans, tous les ingrédients sont réunis pour faire du prochain Mortal Kombat un événement incontournable du début d’été. Il faudra néanmoins patienter jusqu’à ce que le célèbre tournoi refasse vibrer les écrans.