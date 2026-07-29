Toy Story 5 offre à Pixar un record inédit, et ce n’est pas anodin

Avec 1,02 milliard de dollars, Toy Story 5 prend la tête de 2026 et signe un record inédit pour l’animation. Un succès qui tombe au bon moment pour Pixar.

En bref Toy Story 5 dépasse le milliard mondial

La saga signe un record inédit en animation

Pixar tient enfin un succès crucial

Toy Story vient de faire ce qu’aucune franchise d’animation n’avait réussi jusque-là. Avec trois films de suite au-dessus du milliard au box-office mondial, la série de Pixar entre dans une catégorie à part, et c’est sans doute plus parlant que n’importe quel score de week-end.

Un record qui dépasse le simple carton de l’été

Le cap a été franchi grâce à Toy Story 5, désormais à 1,02 milliard de dollars dans le monde, soit environ 877 millions d’euros (1,02 milliard de dollars). Avant lui, Toy Story 3 avait terminé sa course à 1,06 milliard de dollars, environ 912 millions d’euros, puis Toy Story 4 à 1,07 milliard, environ 920 millions d’euros.

Vu de loin, c’est un chiffre. Vu de plus près, c’est un signal. L’idée qu’une saga née en 1995 continue non seulement à survivre, mais à grossir film après film, reste assez folle quand même.

2026 a un nouveau numéro un, au moins pour l’instant

Ce week-end, Toy Story 5 a ajouté 10 millions de dollars aux États-Unis, environ 9 millions d’euros, ainsi que 24,7 millions à l’international, environ 21 millions d’euros. Ce total lui permet de passer devant The Super Mario Galaxy Movie, qui pointait à 1,01 milliard de dollars, environ 869 millions d’euros, et devient pour le moment le plus gros film mondial de 2026.

La précision compte. The Odyssey, de Christopher Nolan, domine toujours le box-office sur son deuxième week-end et vient encore d’ajouter 215 millions de dollars dans le monde, environ 185 millions d’euros. Bref, la première place de Toy Story 5 n’est probablement que provisoire. Mais elle existe, et Disney comme Pixar la prennent volontiers.

Pourquoi Pixar avait vraiment besoin de ce film

Depuis quelques années, le studio avançait par à-coups. L’envoi direct sur Disney+ de films salués comme Soul et Turning Red pendant la pandémie a abîmé la perception de la marque en salles. Et derrière, des originaux comme Elio avec 154,2 millions de dollars mondiaux, environ 133 millions d’euros, ou Hoppers avec 389,5 millions, environ 335 millions d’euros, sont restés loin des standards historiques de Pixar.

Il y a bien eu Inside Out 2, énorme machine à 1,69 milliard de dollars, environ 1,45 milliard d’euros. Mais ce succès de franchise a une autre fonction, plus industrielle. Il redonne de l’air à un studio qui doit encore convaincre qu’il peut financer, lancer et rentabiliser ses prochains films originaux.

Une vieille franchise qui continue d’avancer

Collectivement, Toy Story pèse désormais environ 4,3 milliards de dollars, soit près de 3,70 milliards d’euros. Tout a commencé avec le premier film en 1995, qui avait rapporté 365 millions de dollars, environ 314 millions d’euros, et lancé Pixar comme machine à hits à Hollywood.

Ce cinquième volet, mis en scène par Andrew Stanton et Kenna Harris, réunit encore Woody, Buzz Lightyear, Jessie et le reste du groupe. Leur place auprès de Bonnie est menacée par Lilypad, une nouvelle tablette portée par Greta Lee, avec ses propres idées sur ce qui serait bon pour l’enfant. Certains estimaient que tout aurait dû s’arrêter après Toy Story 3. Mais les critiques très positives de Toy Story 5 racontent autre chose. Et pour Pixar, ce n’est pas juste un bon film qui marche, c’est un rappel utile, la nostalgie peut encore servir à relancer la suite.