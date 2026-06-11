Toy Story 5 calme déjà les doutes, Pixar tient peut-être son pari

Les premières réactions à Toy Story 5 sont très positives. Au centre, Jessie et un conflit entre jouets et technologie qui semble avoir touché juste.

En bref Les premiers avis sont très enthousiastes

Jessie devient le vrai centre émotionnel

Pixar semble avoir désamorcé les critiques

Les premières réactions à Toy Story 5 tombent à un moment clé. Parce que le vrai sujet, depuis l’annonce du film, c’était moins son existence que sa légitimité. Et sur ce point, les premiers retours changent clairement l’ambiance.

Un accueil qui referme vite le procès en illégitimité

Il fallait bien ça pour calmer les sceptiques. Après tout, la saga avait déjà trouvé une fin très solide avec le troisième film en 2010, puis une autre en 2019 avec Toy Story 4. Revenir une troisième fois sur grand écran pouvait ressembler à la suite de trop.

Or, depuis la levée de l’embargo, journalistes et critiques publiés sur les réseaux parlent d’un film très réussi. Andrew Salazar, de Discussing Film, évoque « un véritable coup de circuit ». Jazz Tangcay, de Variety, parle d’un film « magique et d’une pure perfection ». Même tonalité chez Scott Menzel, qui y voit un retour en forme très touchant pour Pixar.

Jessie devient le cœur du film

Là où c’est intéressant, c’est que Woody et Buzz l’Éclair restent présents, mais ne monopolisent pas l’attention. Le film déplace son centre de gravité vers Jessie, et ce choix semble avoir touché juste.

L’intrigue tourne autour d’une tablette nommée Lilypad, doublée par Greta Lee, qui capte toute l’attention de Bonnie, interprétée par Scarlett Spears. Pour Jessie, cette mise à l’écart réactive son vieux traumatisme d’abandon. Le retour à son histoire, avec le souvenir d’Emily, donne au film un ancrage émotionnel très net. Jazz Tangcay estime même que « Jessie obtient enfin l’histoire qu’elle mérite ».

Quelques réserves, mais un final qui marque

Tout n’est pas décrit comme parfait dès la première minute. Germain Lussier, pour io9, juge le début « un tout petit peu décousu », le temps de mettre en place plusieurs fils narratifs. Mais il ajoute que le tout débouche sur un « troisième acte phénoménal ».

D’autres éléments ressortent aussi. La chanson d’Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, est saluée par plusieurs critiques. Et Daniel Baptista, de The Movie Podcast, isole le nouveau personnage de Conan O’Brien, Smarty Pants, qu’il décrit comme « un grand personnage de l’histoire de la franchise ».

Pourquoi ça compte déjà pour Pixar

Ces retours ne garantissent pas tout, mais ils pèsent lourd. Pixar montre au passage qu’il assume assez son film pour ouvrir les projections presse plus d’une semaine avant sa sortie, fixée au 19 juin.

Et ce n’est pas anodin. Tim Allen avait déjà expliqué à ComicBook qu’il s’agissait du volet le plus émouvant de la série, et les premiers avis vont dans ce sens. Même sans critiques dithyrambiques, le film semblait promis à un gros carton. Avec cet accueil, Toy Story 5 récupère autre chose, un argument que les suites tardives n’ont pas toujours, l’idée qu’il y avait encore une histoire à raconter.