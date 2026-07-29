Doctor Doom dans Avengers : Marvel assume un pari bien plus risqué

Marvel répond enfin au reproche qui revient partout sur Doctor Doom. Le studio assume un choix simple, et il dit beaucoup de l’après-Thanos.

En bref Marvel assume le faible teasing de Doctor Doom

Doomsday doit présenter le méchant en profondeur

Le film sort le 18 décembre 2026

Marvel Studios ne veut plus forcément rejouer la partition de Thanos. Et c’est sans doute le vrai message derrière la réponse de Kevin Feige sur Doctor Doom.

Marvel refuse le procès en manque de préparation

Depuis l’annonce de Avengers: Doomsday, le même reproche tourne en boucle. Là où Thanos avait été semé sur plusieurs films avant Infinity War, le Victor von Doom de Robert Downey Jr. n’a, pour l’instant, eu droit qu’à un seul vrai signal, la scène post-générique de The Fantastic Four: First Steps.

Après le panel très commenté de Marvel au San Diego Comic-Con, celui où Ryan Gosling a été confirmé en Ghost Rider et où David Jonsson a été présenté comme le nouveau T’Challa de Black Panther 3, Kevin Feige a répondu frontalement. Son idée, en gros, c’est que la montée en puissance de Thanos a été embellie avec les années.

Il rappelle que le personnage apparaissait surtout par touches très limitées. Un plan à la fin de The Avengers, une réplique dans Age of Ultron, une scène avec Ronan dans Guardians of the Galaxy. Et oui, il se souvient aussi des moqueries de l’époque sur ce méchant qui passait surtout son temps assis.

Doomsday sera d’abord une porte d’entrée vers Doctor Doom

Le point intéressant est là. Pour Feige, Doomsday n’arrive pas après une longue préparation ratée, il a été pensé comme l’introduction de Doctor Doom.

Il explique que Infinity War avait déjà fonctionné ainsi pour une partie du public. Autrement dit, le film servait moins d’aboutissement de personnage que de vraie rencontre avec lui. Marvel veut appliquer la même logique à Doom, avec un récit qui découvre le personnage couche après couche. Sa formule est claire : « Doomsday est une introduction et explore l’histoire de Doom. On épluche l’oignon, on apprend des choses sur lui au fur et à mesure. »

Le studio ajoute que le film doit parler à deux publics à la fois, ceux qui connaissent déjà Doctor Doom par les comics, et ceux qui n’en savent rien.

Un pari créatif, mais aussi un vrai test pour Marvel

Sur le papier, ce choix n’a rien d’absurde. Le cinéma blockbuster a déjà prouvé qu’un grand méchant pouvait s’imposer très vite. La carte du Joker à la fin de Batman Begins avait suffi avant The Dark Knight. Darth Vader, lui, marque dès sa première scène dans Star Wars. Pas mal de personnages fonctionnent comme ça, avec une entrée fracassante plutôt qu’une longue bande-annonce étalée sur des années.

Mais le contexte a changé. Marvel sort d’une période où chaque détail est disséqué, comparé à la Infinity Saga, puis jugé à cette aune. Le pari repose donc sur une exécution impeccable, d’autant que les frères Joe Russo et Anthony Russo semblent miser sur un film proche de trois heures pour installer Doom correctement.

Et il y a la pression du calendrier. Avengers: Doomsday est attendu le 18 décembre 2026, le même week-end que Dune: Part Three, dans un duel déjà surnommé « Dunesday ». Vous voyez l’enjeu. Si Doctor Doom doit convaincre sans années de préparation, ce sera là, tout de suite. Et pour Marvel, ce n’est pas juste un méchant à lancer, c’est une nouvelle méthode à valider.