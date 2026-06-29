Marvel pourrait réécrire Endgame pour mieux lancer Doctor Doom

La ressortie d’Avengers: Endgame pourrait ajouter une scène finale inédite. Une théorie y voit le vrai point de départ du Doctor Doom de Marvel.

En bref Marvel Studios relance Endgame au cinéma

Une théorie relie Iron Man à Doctor Doom

Le changement pourrait fragiliser la fin originale

Le vrai sujet, ce n’est pas la nostalgie. C’est le besoin, pour Marvel Studios, de donner enfin une trajectoire claire à un MCU qui a beaucoup moins bien préparé sa Multiverse Saga que son Infinity Saga. À moins de six mois de Avengers: Doomsday, le studio semble chercher un raccourci narratif. Et la ressortie de Avengers: Endgame pourrait servir à ça.

Un retour en salles qui n’a rien de nostalgique

Cette nouvelle exploitation de Avengers: Endgame n’arrive pas juste pour faire revenir un mastodonte de 2019 sur grand écran. L’idée, telle qu’elle circule, est bien de créer un pont direct avec Avengers: Doomsday. On sait déjà qu’une nouvelle scène de fin est prévue. Le contenu reste flou, mais le geste en dit long.

Parce que oui, Joe Russo et Anthony Russo reviennent pour porter le premier grand crossover maison en sept ans. Et vu la trajectoire plus chaotique de la saga actuelle, ils n’ont pas énormément de marge. Le calendrier est déjà posé, les films aussi. Du coup, bricoler un lien à partir d’un ancien sommet du MCU, ce serait la solution la plus simple.

Le bruit du marteau au centre de la théorie

En 2019, Avengers: Endgame avait refusé la scène post-générique classique. À la place, un son, celui de Tony Stark forgeant l’armure Mark I pendant sa captivité dans Iron Man. Une manière assez élégante de boucler la boucle après son sacrifice contre Thanos.

Mais c’est justement ce détail qui nourrit la théorie. Et si ce martèlement n’était plus, rétrospectivement, celui d’Iron Man, mais celui de Doctor Doom fabriquant son masque ? Dans les comics Marvel, le vilain latvérien forge lui-même ce masque après un accident de laboratoire qui le laisse défiguré. Visuellement, il n’y aurait même pas besoin de montrer le visage de Robert Downey Jr.. Juste le masque, un bout de silhouette, et le lien serait posé.

Pourquoi l’idée divise déjà

Le problème, c’est que la fin d’Avengers: Endgame n’était pas un simple bonus. Elle marquait une fin d’époque. Le choix d’éviter une vraie scène post-crédits avait quelque chose de net, presque solennel. Le bruit du métal répondait au dernier message de Stark et à l’idée d’un univers devenu immense depuis ses débuts.

Réécrire ce moment, même légèrement, peut rogner sa force. Bon, chacun pourra toujours préférer la version de 2019. Mais le simple fait d’ouvrir cette porte suffit à gêner une partie du public.

Un pari compréhensible, mais risqué

Sur le papier, la manœuvre aide Avengers: Doomsday. Elle installe vite Doctor Doom, fait gagner un temps précieux au film, et capitalise sur le retour de Robert Downey Jr. et de Chris Evans. Pour Kevin Feige, l’intérêt est évident.

Reste une condition, quand même. Il faut que l’ajout en vaille la peine. Si ce raccord paraît artificiel ou ne débouche sur rien de solide, Marvel Studios n’aura pas seulement pris un risque de continuité. Il aura touché à l’une des rares fins du MCU que presque tout le monde considérait comme vraiment aboutie.