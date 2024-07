« Severance » Saison 2 : Tout ce que vous devez savoir – Date de sortie, casting, intrigue et bande-annonce

La saison 2 de "Severance" arrive sur Apple TV+.

Le retour attendu de Severance

Après une attente fiévreuse, la deuxième saison de la série à succès Severance, créée par Dan Erickson et produite par Ben Stiller, arrive sur Apple TV+. Malgré un retard, le nouveau chapitre de cette série dystopique de science-fiction prend forme.

Un monde dystopique et des personnages séparés

Severance nous plonge dans un univers où la corporation culte Lumon utilise une technologie pour séparer les souvenirs et les personnalités des employés en deux : une personnalité pour le travail, l’Inter, et une pour le monde extérieur, l’Exter, sans que l’une ait accès aux expériences de l’autre.

Le succès de la première saison

La première saison, conclue sur un cliffhanger dramatique, a été un succès pour Apple TV+, générant de nombreuses théories parmi les fans. Les quatre Inters du département de Raffinement de Macro-Données, de plus en plus curieux et en colère contre le système dont ils font partie, ont laissé le public en attente de la suite.

Le dernier teaser confirme la date de sortie de la saison 2 de Severance : le 17 janvier 2025. Si le trailer ne révèle pas grand-chose de l’intrigue, il offre un premier aperçu du nouveau personnage de Gwendoline Christie, qui avertit mystérieusement les Inters qu’ils « auraient dû partir« .

Le casting de la saison 2

La saison 2 de Severance verra le retour des visages familiers de la première saison, avec en tête de casting Adam Scott dans le rôle de Mark et Patricia Arquette dans celui de Harmony. Huit nouveaux acteurs ont également rejoint le casting, dont Gwendoline Christie et Alia Shawkat, dans des rôles encore non révélés.