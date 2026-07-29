Le prochain livre de George R. R. Martin change déjà l’adaptation de HBO

Ce n’est pas The Winds of Winter, mais un nouveau Dunk et Egg. Et ce détour pourrait offrir bien plus d’air à A Knight of the Seven Kingdoms.

En bref George R. R. Martin écrit un nouveau Dunk et Egg

HBO pourrait étendre la série à cinq saisons

The Winds of Winter attendra encore

Le vrai sujet, ici, n’est presque pas le livre. C’est ce qu’il peut débloquer pour HBO. Si George R. R. Martin travaille bien sur un quatrième récit de Dunk et Egg, alors A Knight of the Seven Kingdoms gagne du temps, et surtout une porte de sortie à un problème qui a longtemps collé à Game of Thrones, celui d’une série qui rattrape puis dépasse sa matière d’origine.

Une série qui pourrait éviter le vieux piège Westeros

Jusqu’ici, le calcul semblait simple. George R. R. Martin a écrit trois novellas centrées sur Ser Duncan the Tall et Egg, et la logique voulait qu’une saison adapte chacune de ces histoires. Après ça, flou total.

C’est là que la phrase lâchée par le showrunner Ira Parker change la lecture du projet. Il explique vouloir faire passer la série de trois saisons à peut-être quatre, voire cinq, et ajoute, en parlant du livre 4 sur lequel travaille l’auteur, « Le livre quatre, sur lequel George travaille, se déroule dans un lieu très cool ».

Pas anodin. D’autant que Ira Parker semble entretenir une relation de travail étroite avec George R. R. Martin, ce qui tranche avec les frictions connues entre l’écrivain et Ryan Condal autour de House of the Dragon. En gros, cette préquelle a peut-être une chance de ne pas revivre exactement la mécanique qui a fini par rattraper Game of Thrones.

Ce que Parker imagine après la saison 3

Le plus intéressant est presque ailleurs. Ira Parker ne pense pas seulement à rallonger la route, il pense déjà à changer de rythme.

Selon lui, le cinquième livre marquerait le dernier grand moment d’Egg enfant. Il parle donc d’une fin naturelle, d’une pause, puis d’un retour quand Dexter Sol Ansell serait plus âgé. Sa projection est limpide : « Nous pourrions alors faire Egg le Prince, ajouter de la politique, nous amuser avec Summerhall et King’s Landing, et trouver une autre ambiance où ils ne sont pas toujours sur les routes. »

C’est cohérent avec le ton de la série, plus intime que Game of Thrones ou House of the Dragon. On suit surtout deux héros, Ser Duncan, joué par Peter Claffey, et Egg, sur une trame plus resserrée. La saison 1 montrait déjà Egg cachant son identité de prince targaryen. Les saisons 2 et 3 pourront donc pousser cette tension, avant un éventuel basculement vers un Aegon V Targaryen assumé.

Bonne nouvelle, mais pas pour le roman que tout le monde attend

Bon, il y a quand même un revers. Le nouveau manuscrit n’est pas The Winds of Winter, le roman attendu depuis des années par les lecteurs de A Song of Ice and Fire. Et ce n’est pas un petit détail, puisque George R. R. Martin a encore A Dream of Spring derrière pour conclure l’ensemble.

Pendant ce temps, la saison 2 de A Knight of the Seven Kingdoms tourne déjà en Espagne, avec de nouveaux membres au casting. Reste une question très concrète, est-ce que HBO suivra le plan du saut temporel ? Ira Parker reconnaît que son idée a déjà suscité quelques roulements d’yeux chez les dirigeants de la chaîne, même pas totalement fermés. Ce n’est pas une promesse. Mais pour l’avenir de Westeros à l’écran, c’est clairement plus qu’un détail.