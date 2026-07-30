Pourquoi Leia a renoncé aux Jedi, et ce que ça change à Star Wars

Un nouveau roman canon éclaire enfin le choix de Leia après son entraînement avec Luke. Et ça rebat la lecture de toute la postlogie.

En bref Leia a quitté les Jedi après une vision terrible

Le roman Legacy précise enfin ce qu’elle a vu

Son choix n’a pourtant pas évité la tragédie

Ce n’était donc pas un simple détour de scénario. Si Leia Organa a renoncé à devenir Jedi après son entraînement avec Luke Skywalker, c’est parce qu’elle a vu un futur où sa propre puissance pouvait broyer sa famille autant que la guerre elle-même.

Une vision bien plus concrète que prévu

Le nouveau roman canon Star Wars: Legacy ajoute une vraie pièce manquante. Leia y accompagne Rey sur Tython, en quête d’un moyen de réparer le cristal kyber du sabre des Skywalker. Sur cette planète liée à la Force, les visions affluent. Celles de Leia reviennent sans cesse, comme un cauchemar qui se réécrit.

Dans ce rêve, elle commande un combat depuis le pont du Raddus face au Premier Ordre. D’abord, elle utilise la Force contre le général Hux en projetant un chasseur TIE sur le pont de son destroyer. Puis le rêve déraille encore plus. Leia finit par arracher un Star Destroyer entier avec son esprit, pendant qu’un jeune Ben Solo, fasciné, lui demande si elle lui apprendra à faire pareil.

Leia choisit la paix, pas la puissance

Ce passage complète la scène de The Rise of Skywalker. On savait déjà que Leia avait quitté son entraînement après avoir senti que son fils mourrait au bout de son chemin de Jedi. Là, le tableau devient plus net. Elle comprend aussi que rester auprès de Luke pourrait détruire tous ceux qu’elle aime, y compris Ben, qu’elle porte déjà.

Bref, elle ne fuit pas la Force. Elle refuse un futur où la guerre passe encore par elle, puis par son fils. Quand elle reparle de cette vision à Luke, elle y voit surtout une famille de plus happée par la guerre. C’est très Star Wars, mais c’est surtout très Leia. Elle préfère retourner vers la Nouvelle République pour consolider une paix encore fragile.

Luke valide ce départ, mais la tragédie arrive quand même

Et Luke ne la contredit pas. Il soutient son choix, parce qu’il sait ce que représentent Han Solo et Ben pour elle. La voie Jedi, on le sait, demande une forme de détachement que Leia n’a jamais vraiment revendiqué.

Le problème, c’est que cette décision ne règle rien. Snoke corrompt Ben, qui devient Kylo Ren. Le temple de Luke tombe, Luke part en exil, puis Han, Luke et Holdo meurent. Résultat ? Leia a tout fait pour éviter la tragédie, et elle la retrouve quand même.

Le vrai message de Star Wars sur Leia

Le roman va plus loin avec un autre futur possible. Si Leia était restée Jedi, elle et Luke auraient formé Ben ensemble. Il serait peut-être resté du bon côté. Mais dans cette version, c’est Rey qui devient l’arme du Premier Ordre. Le point de Luke est assez dur, et plutôt juste. Leia ne pouvait pas sauver tout le monde.

On peut même lire cette vision comme une manipulation liée à Palpatine, revenu en coulisses, pour écarter une Leia Jedi du jeu. Mais ce qui compte, au fond, c’est autre chose. Jusqu’à la fin, Leia reste dans l’action. Elle tend une dernière fois la main à son fils, le ramène vers la lumière, et ce geste permet à Ben Solo d’aider Rey à vaincre Palpatine avant que l’Ordre Final ne prenne vraiment corps. Son héritage n’est donc pas dans le sabre. Il est dans ce qu’elle transmet, malgré tout.