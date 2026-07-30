Black Panther 3 : Michael B. Jordan adoube déjà le nouveau T’Challa

Le futur Black Panther a un soutien de poids. Michael B. Jordan valide l’arrivée de David Jonsson, alors que le film reste très secret.

En bref Michael B. Jordan soutient David Jonsson

Black Panther 3 vise décembre 2028

Killmonger pourrait revenir en caméo

Quand un ancien pilier de la saga applaudit un recasting aussi sensible, ça compte. La réaction de Michael B. Jordan à l’arrivée de David Jonsson dans Black Panther 3 dit quelque chose de simple, mais important, sur l’ambiance autour du film.

Un feu vert symbolique pour David Jonsson

Présent à la première de Spider-Man: Brand New Day, Michael B. Jordan a été interrogé par Entertainment Tonight sur le choix de Marvel. Sa réponse est allée droit au but, « Oh, j’adore. C’est incroyable ! J’ai hâte, j’ai hâte ! »

Ce n’est pas juste une formule promo. Dans une franchise aussi chargée affectivement, voir un visage aussi associé à Killmonger accueillir le nouveau venu aide à stabiliser la transition. Et Michael B. Jordan n’est pas seul, Letitia Wright et Winston Duke ont eux aussi affiché leur enthousiasme pour l’arrivée de David Jonsson.

Ce que Marvel a vraiment confirmé à San Diego

Au panel de Marvel au San Diego Comic-Con, deux infos ont surtout émergé. D’abord, la sortie de Black Panther 3 est calée à décembre 2028. Ensuite, David Jonsson, vu dans The Long Walk, incarnera le prochain Black Panther, en jouant le fils du T’Challa campé par Chadwick Boseman.

Pour le reste, c’est encore verrouillé. Le casting complet n’a pas été détaillé, et Denzel Washington, souvent annoncé dans le film, n’a pas été confirmé publiquement. Résultat, on connaît le visage du futur costume, pas encore toute la cour autour.

Le retour de Killmonger, possible mais à petite dose

C’est là que le cas Killmonger devient intéressant. Dans le premier Black Panther, le personnage avait eu une vraie fin. Mais Wakanda Forever a rouvert une porte en le faisant réapparaître lors de la séquence où Shuri rejoint le plan ancestral.

Du coup, si Michael B. Jordan revient dans Black Panther 3, on imagine mal un rôle massif. Un passage bref, de ce type-là, paraît plus crédible. Sauf détour par le multivers dans Avengers: Doomsday ou Avengers: Secret Wars, qui pourrait faire surgir une autre version du personnage dans la chronologie principale du MCU.

Et ce retour ne devrait pas être là pour faire joli. Le fan service pur serait un mauvais calcul. En revanche, si le film travaille l’héritage de la famille royale, rappeler l’impact de Killmonger aurait du sens, après tout c’est lui qui avait poussé T’Challa à révéler Wakanda et sa technologie au monde.

Derrière le casting, un vrai enjeu d’héritage

Le point sensible est là. Voir le fils de T’Challa reprendre le manteau de Black Panther promet une charge émotionnelle évidente, parce qu’il devra avancer dans l’ombre d’un père présenté comme noble et sage, et parce que ce passage de relais renvoie forcément à l’héritage de Chadwick Boseman.

Mais cette décision ne fait pas l’unanimité. Une partie des fans estime qu’elle peut fragiliser le parcours de Shuri, devenue Black Panther sur deux films, dont Avengers: Doomsday. Bref, l’enjeu dépasse largement un simple nom sur une affiche. David Jonsson arrive avec un poids énorme sur les épaules, mais aussi avec beaucoup de soutien autour de lui. Et pour la suite de Marvel, c’est sans doute le plus important à ce stade.