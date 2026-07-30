House of the Dragon propulse enfin son prochain personnage culte

L’épisode 6 de la saison 3 offre à Lady Alysanne Blackwood une entrée fracassante. Et ce choix change déjà la lecture de la suite.

En bref Lady Alysanne Blackwood tue Criston Cole dans l’épisode 6

La série change clairement le livre

Son rôle futur devient central

La mort de Ser Criston Cole n’est pas juste un moment choc de plus dans House of the Dragon. C’est la manière qu’a trouvée HBO pour dire au public, regardez bien Lady Alysanne Blackwood, elle va compter.

Une exécution qui change la hiérarchie

Dans l’épisode 6 de la saison 3, Faceless Men, Criston Cole se prépare à affronter les hommes du Conflans et les Winter Wolves. Il se voit encore comme le plus grand guerrier de Westeros, et il comprend qu’il va sans doute mourir. Il veut donc une fin héroïque, sur le champ de bataille, avec tout ce que ça implique en prestige et en légende.

Raté.

Une flèche le frappe au ventre. Puis une autre. La troisième termine le travail en plein visage. La caméra révèle alors Lady Alysanne Blackwood comme l’archère qui a abattu l’un des personnages les plus détestés de la série. Pour les partisans des Noirs, c’est une victoire énorme. Pour la série, c’est surtout un lancement de personnage très propre, assez brutal, et franchement efficace.

La série dévie du livre, et ce n’est pas anodin

Ce choix ne vient pas de nulle part, mais il ne colle pas exactement au livre Fire et Blood. Dans le roman, cette bataille porte le nom de The Butcher’s Ball, et Criston Cole y meurt d’une façon tout aussi peu glorieuse, sauf que ce ne sont pas les mains de Lady Alysanne Blackwood qui sont mises en avant.

L’exécution est attribuée à Robb Rivers, bâtard de la maison Blackwood, épaulé par ses archers. Un chevalier du Conflans résume d’ailleurs l’esprit de la scène avec une réplique assez sèche, « Je n’aurai pas de chansons racontant à quel point tu es mort bravement, Faiseur de Roi ». La série garde donc l’idée, la mort indigne, mais change l’auteur. Et clairement, ce n’est pas un détail.

Un personnage discret jusqu’ici, plus pour longtemps

Avant ça, Lady Alysanne Blackwood existait à peine à l’écran. On l’apercevait déjà dans l’épisode 2, Queen’s Landing, parmi les soldats du Conflans en fête, où elle chantait plus fort que les autres. Une apparition du genre qu’on oublie vite si on cligne des yeux.

L’épisode 6 corrige ça d’un coup. Elle passe d’un visage de fond à un personnage associé à l’un des kills les plus marquants de la saison. Dans une franchise qui adore fabriquer des figures mémorables, c’est souvent comme ça que tout commence.

Pourquoi son rôle compte pour la fin

Le plus intéressant est peut-être ailleurs. Si la série continue de suivre les grandes lignes de Fire et Blood, Lady Alysanne Blackwood pèsera lourd dans la suite, notamment lors de The Hour of the Wolf. À ce moment-là, le jeune Aegon III, fils de Rhaenyra, est sur le Trône de fer, avec Cregan Stark comme Main du Roi.

Elle influence alors le pardon accordé à Corlys Velaryon, avant d’épouser Cregan Stark. Son importance ne s’arrête pas au symbole. Elle participe au retour d’une forme de miséricorde dans un royaume ravagé par la guerre civile targaryenne, aide des Nordiens déplacés après le conflit et prend part à la reconstruction du Conflans.

Cette scène n’installe pas uniquement une favorite du public. Elle prépare aussi une idée plus large, la fin de House of the Dragon ne se jouera pas seulement dans le sang, mais aussi dans ce qu’il faudra rebâtir après.