Warhammer 40k avance chez Prime Video, Mike Flanagan en renfort

Le projet Warhammer 40k avec Henry Cavill n’est pas au point mort. Amazon confirme l’arrivée de Mike Flanagan et le passage des outlines au script.

En bref Amazon garde Warhammer 40k en développement

Mike Flanagan rejoint l’écriture du projet

Les outlines sont finis, le script approche

Le vrai signal, cette fois, ne vient pas d’une rumeur de casting. Il vient du rapport financier de Games Workshop. Et pour un projet comme Warhammer 40k, c’est souvent là que les choses sérieuses apparaissent.

Le premier signe concret depuis des mois

Kevin Rountree, le patron de Games Workshop, explique que la série continue d’avancer dans le cadre de l’accord signé avec Amazon. Il précise aussi que certains détails restent verrouillés par contrat, donc pas question d’avoir tout de suite un pitch complet ou des termes commerciaux.

Mais il y a du neuf, clairement. Amazon a fait entrer United Artists, ainsi que Mike Flanagan, sur le projet. Vertigo et Henry Cavill sont toujours de la partie, comme auparavant. Surtout, les outlines initiaux sont terminés, ce qui place maintenant Mike Flanagan sur la prochaine étape, l’écriture du script.

Kevin Rountree ajoute même, dans une formule assez parlante, que le projet continue selon l’accord passé avec Amazon, que United Artists a été décisif, et que Mike Flanagan doit bientôt passer au script. Il salue aussi le rythme et la qualité apportés par UA. Résultat, on n’est plus dans la simple promesse de catalogue.

Pourquoi Mike Flanagan colle si bien à l’univers

Sur le papier, c’est un choix qui a du sens. Mike Flanagan a déjà montré avec Midnight Mass, The Haunting of Hill House ou The Haunting of Bly Manor qu’il savait faire exister des personnages très marqués dans des mondes lourds, étranges, parfois franchement terrifiants.

Et Warhammer 40k, c’est exactement ça, poussé à un niveau industriel. Un univers brutal, sombre, avec très peu de figures qu’on pourrait ranger du côté des gentils sans hésiter. Cette zone grise permanente, c’est souvent là que Flanagan est le plus intéressant.

Il y a aussi une autre dimension. Si Henry Cavill reste la vitrine du projet, la future série devrait logiquement reposer sur un casting choral. Or Mike Flanagan a déjà prouvé qu’il savait distribuer la lumière entre plusieurs personnalités opposées sans perdre son monde en route.

Prime Video tient peut-être sa prochaine grosse licence

Pour Prime Video, l’enjeu dépasse largement le simple prestige geek. La plateforme a déjà empilé quelques licences solides avec Lord of the Rings, Fallout et Invincible. Si Warhammer 40k trouve la bonne forme, ça peut devenir une franchise massive de plus.

Mais on n’en est pas encore là. Pas de date de sortie, pas d’annonce de tournage, pas de détails sur l’histoire. Bon, ce n’est pas spectaculaire, mais ce passage des outlines au script change quand même la lecture du dossier. Après des mois de silence, le projet ressemble enfin à une série qui se fabrique, pas seulement à une annonce avec Henry Cavill en étendard.

Et pour une licence aussi dense, c’était l’étape qu’on attendait vraiment.