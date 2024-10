J.J. Abrams et Dwayne Johnson annoncent un projet mystérieux

Après des années de rumeurs et de spéculations, Dwayne "The Rock" Johnson et le réalisateur J.J. Abrams s'apprêtent à révéler un projet mystérieux qui pourrait redéfinir le paysage du divertissement. Les deux icônes, connues pour leur créativité et leur impact dans l'industrie, promettent une aventure captivante qui ne manquera pas de susciter l'engouement des fans.

Un duo de choc pour un projet secret

Une nouvelle collaboration entre deux grands noms du cinéma se profile à l’horizon. Dwayne ‘The Rock » Johnson, star du cinéma américain, connu pour ses rôles dans Jumanji: Bienvenue dans la jungle (2017), Red Notice (2021), Black Adam (2022), et divers opus de la franchise Fast and Furious, a annoncé travailler avec le réalisateur J.J. Abrams, tout aussi célèbre pour ses réalisations de Star Wars et la co-création de Lost.

Un projet mystérieux en perspective

Dwayne Johnson a partagé sur Instagram une publication énigmatique évoquant un dîner récent avec J.J. Abrams et laissant entrevoir une future collaboration. Sans donner de détails sur le nom du projet ou sa nature – film, série télévisée, ou autre – l’acteur a révélé qu’il s’agit d’une œuvre « issue de l’esprit de Zak Penn« , scénariste américain de renom. La publication se termine par une accroche intrigante : « …ce soir, cela prend vie…« .

Quelle nature pour ce projet collaboratif ?

L’implication de J.J. Abrams et Zack Penn laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un film. Ces deux artistes ont en effet une prédilection pour les genres de la science-fiction et du fantastique. Penn a notamment travaillé sur des films comme L’Incroyable Hulk (2008), The Avengers (2012), Ready Player One (2018) et Free Guy (2021). La phrase accroche pourrait également suggérer un film de monstre ou de science-fiction.

Un film à succès en préparation ?

Malgré un emploi du temps chargé avec de nombreux projets en développement, Dwayne Johnson semble déterminé à faire aboutir cette collaboration avec J.J. Abrams. Cependant, la pression est forte pour ce duo, car leurs derniers films n’ont pas tous été couronnés de succès. Il reste à espérer que ce nouveau projet marquera un tournant positif dans leurs carrières respectives.