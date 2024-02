Dwayne Johnson, le sauveur de Fast and Furious ?

L'arrivée de Dwayne Johnson en Luke Hobbs dans Fast and Furious a propulsé la franchise d'Universal Pictures à un autre niveau. Le retour de The Rock est nécessaire pour relancer la saga d'action automobile.

Tl;dr Dwayne Johnson, alias The Rock, pourrait sauver la franchise Fast and Furious.

Le dernier film a déçu tant en termes de critiques que de recettes.

Le retour de The Rock en Luke Hobbs pourrait redynamiser la saga d’action automobile.

Hobbs & Reyes pourrait faire le lien entre Fast and Furious 10 et Fast and Furious 11.

The Rock à la rescousse de Fast and Furious

Il y a 14 ans, le charismatique Dwayne Johnson, plus connu sous son nom de The Rock, faisait une entrée fracassante dans la franchise Fast and Furious avec le cinquième opus. Aujourd’hui, alors que la saga semble s’essouffler, il est temps pour l’acteur américain de lui redonner un coup de boost.

Une franchise en perte de vitesse

Le dernier film en date, Fast and Furious 10, a déçu tant au niveau des critiques que des recettes. Avec un budget colossal de 340 millions de dollars et une recette de 714 millions de dollars, jugée décevante par Universal Pictures, le film a peiné à convaincre. Les spectateurs semblent fatigués de la saga, qui peine à se renouveler et à surprendre.

Un retour attendu

Le retour de Dwayne “The Rock” Johnsondans le rôle de Luke Hobbs, pourrait bien être la bouffée d’air dont la franchise a besoin. Apprécié pour son humour et son énergie, il a manqué aux deux derniers opus. Le spin-off de 2019, Hobbs & Shaw, bien que critiqué, a su divertir les spectateurs. Sa présence pourrait redynamiser la saga pour le prochain film, Fast and Furious 11.

Hobbs & Reyes : un pont entre deux films

Le film Hobbs & Reyes, qui mettra en scène Dwayne Johnson et Jason Momoa, pourrait servir de lien entre Fast and Furious 10 et Fast and Furious 11. Libre des contraintes de la trame principale, ce spin-off pourrait jouer avec les règles et offrir une histoire plus légère et divertissante.