Melissa McCarthy se confie sur le retour de bâton du reboot de Ghostbusters

Face aux critiques acerbes envers le reboot de Ghostbusters de 2016, entièrement féminin, Melissa McCarthy a exprimé son incompréhension. Votre réaction serait-elle la même face à ces réactions négatives ?

Tl;dr Le film “Ghostbusters” de 2016, avec un casting entièrement féminin, a fait l’objet d’un important retour de bâton.

Le film a été critiqué avant même sa sortie, avec une réception négative sur Internet.

Malgré le retour de bâton, Melissa McCarthy défend le film et ne comprend pas la haine.

En dépit de la controverse, le film a une cote de 74% sur Rotten Tomatoes.

Une version féminine de “Ghostbusters” fait face à la controverse

En 2016, une nouvelle version du film culte “Ghostbusters” est sortie, avec une particularité marquante : un casting entièrement féminin. Le reboot, bien que doté de comédiennes de talent comme Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones, n’a pas été épargné par les critiques et a été un échec commercial.

Une réception négative dès l’annonce

Lorsque l’annonce de ce Ghostbusters entièrement féminin a été faite en 2015, le retour de bâton a été immédiat. Le public a exprimé son mécontentement, se plaignant de “double standards” et de “reboots non originaux”. Le film a même reçu plusieurs notes négatives sur IMDb avant même sa sortie, une tactique utilisée contre d’autres projets dirigés par des femmes comme Barbie et The Little Mermaid.

Malgré la controverse, une défense fervente

Malgré cette réception négative, Melissa McCarthy a défendu avec ferveur le film. Dans une interview accordée à ET Canada, elle exprime son incompréhension face à la haine reçue. Pour elle, “Il n’y a pas de fin aux histoires que nous pouvons raconter, et il y a tellement de reboots, de relancements et d’interprétations différentes, et dire qu’une de ces histoires est fausse, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette course à être le plus négatif et le plus haineux. Chacun devrait pouvoir raconter l’histoire qu’il veut raconter. Si vous ne voulez pas la voir, vous n’avez pas à la voir.”

Un succès mitigé en dépit des controverses

Malgré ces controverses, le film a reçu des critiques plutôt positives et détient une note de 74% sur Rotten Tomatoes. De plus, le personnage de McCarthy, l’adorable Dr. Abby Yates, reste apprécié par de nombreux fans. L’actrice a depuis participé à un autre reboot controversé, incarnant la méchante sorcière des mers, Ursula, dans l’adaptation en live-action de La Petite Sirène par Disney en 2023.