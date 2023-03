The Little Mermaid : la version live-action de La Petite Sirène

La comédienne américain Halle Bailey sera Ariel sur le grand écran pour Disney.

Réalisé par Rob Marshall sur un scénario de David Magee, The Little Mermaid relate l’histoire très populaire d’Ariel, une jeune sirène belle et pleine d’entrain qui a soif d’aventure. Étant la plus jeune des filles du roi Triton et la plus provocante, elle aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer et, lors d’une visite à la surface, elle tombe amoureuse du fringant prince Eric. Alors que les sirènes n’ont pas le droit d’interagir avec les humains, Ariel doit suivre son cœur. Elle conclut un marché avec la méchante sorcière des mers, Ursula, ce qui lui donne une chance d’expérimenter la vie sur terre, mais met finalement sa vie – et la couronne de son père – en péril.

Un trailer pour The Little Mermaid

The Little Mermaid met en scène Halle Bailey (Grown-ish) dans le rôle d’Ariel, Jonah Hauer-King (A Dog’s Way Home) dans le rôle du Prince Eric, Daveed Diggs (Hamilton) dans le rôle de Sebastian, Nora “Awkwafina” Lum (Raya et le dernier dragon) dans le rôle de Scuttle, Jacob Tremblay (Luca) dans le rôle de Flounder, Noma Dumezweni (Mary Poppins Returns) dans le rôle de la reine Selina, Art Malik (Homeland) dans le rôle de Sir Grimsby, Javier Bardem (No Country for Old Men) dans le rôle du roi Triton et Melissa McCarthy (Bridesmaids) dans le rôle d’Ursula.

Coproduit par Walt Disney Pictures, Lucamar Productions et Marc Platt Productions, The Little Mermaid sortira le 24 mai prochain au cinéma.