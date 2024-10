Le « vrai » Dominic Toretto n’est apparu qu’une seule fois dans un film Fast and Furious

Au fil des ans, le personnage de Dominic Toretto a beaucoup évolué dans la franchise Fast and Furious. Pourtant, le véritable Dominic Toretto, tel qu'il a été conçu à l'origine, n'est apparu qu'une seule fois dans le premier film, avant que Vin Diesel et le scénariste David Ayer ne transforment son personnage en emblème de loyauté et de famille dans les épisodes suivants​.

La métamorphose de Dominic Toretto

Depuis ses débuts dans la franchise cinématographique Fast and Furious, le personnage de Dominic Toretto, incarné par l’acteur américain Vin Diesel, a subi une transformation radicale. L’homme que les spectateurs ont découvert et adoré dans le premier film semble avoir disparu, remplacé par une version très différente, conséquence de la nouvelle orientation prise par la franchise.

De l’anti-héros au super-héros

Dans The Fast and the Furious, Dominic Toretto est un fauteur de troubles avec un passé complexe, qui mène une vie de criminel pour régler ses erreurs. C’est par sa relation avec Brian O’Conner qu’il commence à envisager une vie meilleure. Cependant, au fur et à mesure que la franchise évolue, Dominic Toretto abandonne son passé criminel pour devenir une sorte de super-héros.

Un changement de cap déconcertant

A son retour dans la franchise après une absence remarquée dans 2 Fast 2 Furious et Fast and Furious: Tokyo Drift, Dominic Toretto semble avoir complètement oublié son passé. Il interroge ses ennemis et prononce des discours émotionnels sur l’importance de faire tomber les méchants – oubliant semble-t-il qu’il était lui-même l’un d’eux. Son comportement dans Fast and Furious ne semble pas totalement naturel, et certains moments semblent n’avoir été inclus que pour faciliter sa transition vers le statut de « héros ».

Un héros trop parfait ?

La transformation de Toretto tout au long des suites de Fast and Furious est l’un des principaux problèmes de la franchise. Le personnage est devenu un héros d’action infaillible, toujours prêt à sauver la situation. Cette perfection rend le personnage moins intéressant et les récits souvent unidimensionnels.