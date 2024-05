Kojak, une “nouvelle” franchise à succès pour Vin Diesel ?

La fin de la franchise Fast and Furious avec le 11ème film laisse le comédien américain Vin Diesel à la recherche d'une nouvelle saga.

Tl;dr Vin Diesel cherche une nouvelle franchise après Fast and Furious.

Il a déjà une option convenable, le reboot de Kojak.

Le projet Kojak a été annoncé en 2015.

La série pourrait devenir un clone de Fast and Furious.

Une nouvelle franchise pour Vin Diesel

Le célèbre acteur Vin Diesel, connu pour son rôle de Dominic Toretto dans la franchise Fast and Furious, se prépare à un changement de cap. Alors que le 11ème volet de Fast and Furious va marquer la fin de la saga d’Universal Pictures, le comédien américain cherche déjà à remplacer cette franchise qui a marqué sa carrière.

Adieu Fast and Furious, bonjour Kojak ?

Avec la fin de la franchise Fast and Furious, Vin Diesel se retrouve dans une situation inhabituelle. Il n’a plus de franchise majeure sur laquelle s’appuyer. Cependant, l’acteur semble avoir trouvé la solution idéale : le reboot de la série Kojak. Annoncé en 2015, le projet est toujours en développement chez Universal Pictures, le studio derrière Fast and Furious.

La série originale, diffusée dans les années 1970, suit les aventures de Kojak, un détective new-yorkais prêt à tout pour résoudre ses enquêtes. Le personnage, incarné par Telly Savalas, est reconnaissable pour son amour des voitures et des sucettes. Le reboot de cette série pourrait donc être un remplacement parfait pour Fast and Furious.

Un futur prometteur pour Kojak

Si le projet Kojak n’a pas connu une grande activité ces dernières années, il présente néanmoins des similitudes avec Fast and Furious, ce qui en fait une option intéressante pour Vin Diesel. L’acteur pourrait ainsi se retrouver à la tête d’une nouvelle franchise d’action centrée sur les voitures et le crime. Il passerait alors du rôle de coureur criminel à celui d’un agent de police.