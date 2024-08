Un retour de Suki dans Fast and Furious 11 ?

Interprétée par Devon Aoki dans 2 Fast 2 Furious, Suki est une pilote de rue audacieuse et déterminée avec une passion pour les voitures personnalisées. Elle pourrait revenir dans Fast and Furious 11, ajoutant une touche nostalgique à la saga d'action automobile d'Universal Pictures.

Tl;dr Suki, incarnée par Devon Aoki, n’est pas apparue dans la franchise Fast and Furious depuis 2003.

Devon Aoki s’est retirée du cinéma en 2009 pour élever ses enfants.

Le sort de Suki dans la franchise Fast and Furious reste inconnu.

Devon Aoki pourrait reprendre le rôle de Suki dans Fast and Furious 11.

La mystérieuse disparition de Suki dans Fast and Furious

Dans le deuxième volet de la saga Fast and Furious, lancé en 2003, une nouvelle figure féminine a fait sensation : Suki, brillamment interprétée par Devon Aoki. Ce personnage, qui a su gagner le cœur des fans grâce à son audace et son expertise en course automobile, a pourtant disparu des radars depuis cette apparition. Qu’est-il advenu de Suki ? C’est la question qui taraude les fidèles de la franchise.

Une absence remarquée

Au cours de ce deuxième opus, Suki participe à des courses de rue illégales à Miami et aide Brian O’Conner (Paul Walker) à échapper aux autorités. Cependant, malgré sa relation amoureuse avec Tej Parker (Ludacris), elle disparaît mystérieusement de la franchise sans explication. Devon Aoki n’a jamais repris son rôle de Suki dans les suites de Fast and Furious, et le sort du personnage reste inconnu.

Devon Aoki, une carrière cinématographique en sommeil

Après son rôle dans 2 Fast 2 Furious, Devon Aoki nous a gratifiés de quelques performances notables dans D.E.B.S. et Sin City. Cependant, l’actrice a décidé de mettre sa carrière en pause en 2009 pour se consacrer à l’éducation de ses quatre enfants. Depuis, on a pu la voir dans quelques clips musicaux et documentaires, mais elle reste éloignée des plateaux de cinéma.

Un retour possible dans Fast and Furious 11 ?

La bonne nouvelle, c’est que Devon Aoki pourrait bien reprendre son rôle de Suki dans Fast and Furious 11. Rien n’est encore confirmé, mais Vin Diesel a laissé entendre que l’actrice américaine pourrait faire son grand retour dans la franchise. Une telle nouvelle serait extrêmement enthousiasmante pour les fans, qui ont hâte de savoir ce que Suki est devenue depuis ses courses effrénées à Miami.