Quel scénario pour Avengers 5 sans Kang le Conquérant ?

Kang le Conquérant ne sera pas dans Avengers 5 en raison de changements dans la direction créative et de réécritures de scénario par Marvel Studios, qui ont choisi de réorienter l'intrigue vers d'autres menaces. De plus, des complications avec Jonathan Majors, l'acteur incarnant Kang, ont influencé cette décision.

Tl;dr Kang le Conquérant est retiré de Avengers 5.

Avengers: The Kang Dynasty est remplacé par une autre histoire.

L’antagoniste Kang le Conquérant a été introduit dans Loki et Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Des rumeurs suggèrent que l’avenir de Kang le Conquérant dans l’Univers cinématographique Marvel est incertain.

Une surprise dans le MCU

L’Univers cinématographique Marvel nous réserve toujours des surprises. La plus récente étant le retrait de Kang le Conquérant de Avengers 5, remplaçant ainsi l’histoire initialement prévue par une autre.

Un retournement de situation

Kang le Conquérant et ses variantes avaient fait leur entrée dans le MCU à mi-chemin de la phase 5, apparaissant dans les saisons 1 et 2 de Loki et dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le film le moins bien noté de l’Univers cinématographique Marvel (MCU) sur Rotten Tomatoes. Le retrait de Kang de Avengers 5 a été confirmé récemment par The Hollywood Reporter, suggérant que le MCU pourrait s’éloigner totalement de ce super-vilain.

Le futur des Avengers

Avec la suppression de Kang, des rumeurs ont commencé à circuler sur l’avenir incertain de ce personnage dans le MCU. La saison 2 de Loki a offert une manière adéquate d’aborder ce sujet, l’Agence de Variance Temporelle (TVA) se consacrant à la surveillance de ses variantes, perçues comme dangereuses.

Le remplacement de l’histoire de Kang dans Avengers 5 ouvre de nombreuses portes pour le MCU. Des menaces au-delà du niveau de Kang dans d’autres univers attendent les Avengers, comme la possibilité qu’ils affrontent des variantes d’eux-mêmes dans un univers prêt à entrer en collision avec le leur.