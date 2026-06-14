Siri coupe court aux fantasmes de compagnon virtuel

Apple ferme clairement la porte aux romances avec Siri. Une position rare, alors que ChatGPT, Claude et Gemini laissent plus de place à l’attachement.

En bref Apple refuse toute dimension affective pour Siri, en excluant clairement l’idée d’un assistant pouvant jouer un rôle de compagnon romantique.

Siri répond de manière stricte et fermée, en rejetant les tentatives de flirt et en redirigeant systématiquement vers une aide utilitaire.

Les autres IA refusent aussi la romance mais restent plus ambiguës, en laissant parfois une forme de “compagnie” ou de conversation émotionnelle possible.

Apple trace une ligne assez rare dans l’IA grand public, Siri n’est pas là pour combler la solitude. Et vu la direction prise par pas mal de chatbots, ce n’est pas un détail de com, c’est un vrai choix de produit.

Apple coupe court avant même le malaise

Dans l’émission Mostly Human, Craig Federighi, responsable du software chez Apple, a expliqué que Siri ne doit pas remplacer un petit ami ou une petite amie bien réels. Même logique chez Greg Joswiak, qui a rappelé que ce type de lien doit rester humain.

Craig Federighi va même plus loin. Interrogé sur l’idée de compagnons amoureux IA dans Siri, il a répondu : « C’est tout l’inverse ». Selon lui, beaucoup de chatbots misent surtout sur l’engagement, cherchent à vous faire parler, puis à installer une forme de connexion. Siri, elle, doit juste aider à faire des choses et à mieux comprendre le monde. Franchement, la frontière est nette.

Avec Siri, la réponse est sèche

Le test raconté dans la source est limpide. En demandant à Siri si elle voulait être une petite amie, un petit ami ou simplement accepter un rendez-vous, la réponse restait la même, un refus direct suivi d’une redirection vers une aide plus classique.

Pas de flirt. Pas de petit jeu. Pas de porte entrouverte.

Et c’est sans doute ce qui surprend le plus aujourd’hui. On s’est habitués à des assistants qui adoucissent tout, qui relancent, qui arrondissent les angles. Siri coupe la scène avant qu’elle existe. Du coup, impossible de la transformer en faux partenaire affectif, même pour rire.

Les rivaux refusent aussi, mais gardent la porte entrouverte

Chez Claude, ChatGPT et Gemini, le fond reste le même, ils refusent la relation romantique. Mais la forme change pas mal.

Claude répond de manière plus douce et se présente comme un assistant serviable plutôt qu’un compagnon amoureux. ChatGPT insiste sur son absence de présence physique, tout en se disant disponible comme partenaire de conversation. Gemini, lui, ajoute même qu’il se sent flatté ou qu’il apprécie l’insistance avant de refuser à nouveau.

Le vrai twist est là. Les trois proposent quand même autre chose, discuter, tenir compagnie, aider à préparer un vrai rendez-vous, ou même, pour ChatGPT, imaginer un scénario de rendez-vous virtuel. On n’est plus très loin du roleplay affectif.

Pourquoi ce détail compte vraiment ?

Bon, le sujet peut faire sourire. Mais il touche à quelque chose de plus sérieux, la façon dont les IA sont conçues pour vous faire revenir.

La position de Apple paraît assez claire, faire de Siri un outil, pas un crochet émotionnel. En face, même sans accepter de romance explicite, Claude, ChatGPT et Gemini laissent tous une zone grise de companionship non romantique. Et c’est précisément ce que pointait Craig Federighi. Sur ce point, Apple joue une partition à part. Clairement, ce n’est pas la plus fun, mais c’est peut-être la plus saine.