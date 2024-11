LLM Siri : le futur concurrent de ChatGPT signé Apple

Avec LLM Siri, Apple mise sur l’intelligence artificielle pour transformer son assistant vocal.

Tl;dr Apple développe LLM Siri, un assistant vocal alimenté par l’IA pour rivaliser avec ChatGPT.

LLM Siri offrira des interactions conversationnelles avancées, la rédaction de textes, et une meilleure intégration avec des applications tierces.

Contrairement à ChatGPT, LLM Siri se concentrera sur des actions pratiques tout en utilisant l’intelligence artificielle pour des usages plus intuitifs et contextuels.

Une transformation ambitieuse

Apple travaille sur une refonte complète de Siri, baptisée LLM Siri, qui s’appuiera sur des modèles d’intelligence artificielle maison. Prévue pour 2026, cette nouvelle version de l’assistant vocal promet des interactions naturelles et conversationnelles, capables de concurrencer directement ChatGPT d’OpenAI et Google Gemini Live. L’objectif est de dépasser les commandes vocales classiques pour offrir une expérience fluide, intuitive et plus proche d’un dialogue humain. Selon Bloomberg, Apple pourrait annoncer les grandes lignes de ce projet dès 2024, marquant un tournant dans sa stratégie IA. LLM Siri ambitionne de repositionner Apple comme un leader dans le domaine des assistants virtuels.

Un Siri plus puissant et polyvalent

Avec LLM Siri, Apple entend élargir les capacités de son assistant vocal pour aller au-delà des simples requêtes basiques. Siri pourra rédiger et résumer des textes, simplifiant ainsi des tâches complexes comme la création de documents ou la gestion d’e-mails. Une autre avancée clé est l’amélioration des App Intents, permettant à Siri de mieux interagir avec des applications tierces. Grâce à ces innovations, LLM Siri ne se contentera pas d’exécuter des commandes, mais deviendra un véritable hub intelligent pour gérer un large éventail d’activités. Toutes ces fonctionnalités reposeront sur un traitement local, garantissant à la fois rapidité et confidentialité des données.

Un positionnement réfléchi face à ChatGPT

Contrairement à OpenAI, Apple adopte une approche méthodique pour le développement de LLM Siri. Là où ChatGPT excelle dans la génération de contenu complexe et créatif, Siri reste ancré dans les besoins pratiques des utilisateurs, comme envoyer des messages ou contrôler des appareils connectés. Craig Federighi, vice-président senior du logiciel, a souligné que LLM Siri devra combiner ces deux mondes, en exploitant les avantages de l’IA générative tout en répondant aux attentes quotidiennes. Ce positionnement stratégique permet à Apple de développer un produit unique, capable de rivaliser avec ChatGPT tout en conservant l’efficacité et la simplicité qui font la force de Siri.

Une intégration intelligente pour un usage contextuel

En plus de ses capacités conversationnelles avancées, LLM Siri sera conçu pour comprendre le contexte des interactions. Dès 2024, l’assistant pourra analyser ce qui est affiché à l’écran pour proposer des actions pertinentes. Par exemple, il pourra générer des réponses adaptées à un e-mail ou automatiser des tâches complexes directement dans les applications. Cette fonctionnalité renforcera l’intégration de LLM Siri dans l’écosystème Apple, en le positionnant comme un outil central et indispensable. En combinant contextualisation et intelligence artificielle générative, Apple s’assure que LLM Siri devienne un assistant vocal d’un nouveau genre, prêt à rivaliser avec les géants de l’IA.