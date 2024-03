Deux atterrisseurs lunaires renversés entrent en hibernation pour une nuit lunaire à laquelle ils pourraient ne pas survivre

Les dernières transmissions du vaisseau spatial SLIM du Japon et d'Odysseus de chez Intuitive Machines ont été envoyées juste avant la nuit de deux semaines.

La nuit lunaire, cet épisode de deux semaines privé de lumière solaire, est de retour. Cette condition extrême représente un véritable défi pour les deux atterrisseurs, le SLIM Japonais et l’Odysseus des Américains d’Intuitive Machines, tous deux actuellement endormis sur la surface lunaire.

Bien que ces deux atterrisseurs alimentés à l’énergie solaire ne soient pas conçus pour supporter le froid glacial de cette période, le vaisseau SLIM – opérationnel depuis le 19 janvier – a déjà surmonté cette épreuve le mois dernier. Odysseus, qui a atterri le 22 février, connaîtra sa première nuit lunaire.

On March 1 at 3am JST, the sun set on the Shioli Crater and #SLIM re-entered a period of dormancy. Although the probability of a failure increases with the repeated severe temperature cycles, SLIM operation will attempt to resume when the sun rises (late March). #GoodAfterMoon pic.twitter.com/RHxNX1cmBF

L’atterrissage de ces deux vaisseaux spatiaux souligne à quel point il est difficile de poser un engin sur la lune. En effet, malgré un atterrissage réussi, SLIM et Odysseus ont subi des dommages : le premier a chuté face contre terre, et le second a brisé une patte et s’est renversé sur le côté.

Cependant, malgré ces contretemps, ces missions ne sont pas vaines. SLIM a en effet réussi à capturer quelques images de la surface lunaire et Odysseus a également envoyé quelques clichés depuis sa caméra grand angle.

Before its power was depleted, Odysseus completed a fitting farewell transmission. Received today, this image from February 22nd showcases the crescent Earth in the backdrop, a subtle reminder of humanity’s presence in the universe.

Goodnight, Odie. We hope to hear from you… pic.twitter.com/RwOWsH1TSz

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 29, 2024