Le lander lunaire SLIM du Japon atteint la lune, mais mourra probablement dans quelques heures

Un problème au niveau de la cellule solaire de l'atterrisseur a empêché la génération d'électricité telle qu'elle était prévue.

Tl;dr Le Japon est devenu le cinquième pays à atterrir réussi sur la lune.

Le module lunaire SLIM rencontre des dysfonctionnements liés à sa cellule solaire.

Deux petits rovers, LEV-1 et LEV-2, sont en bon état de fonctionnement.

Malgré les problèmes, l’atterrissage de SLIM est considéré comme une réussite majeure.

Une nouvelle conquête lunaire par le Japon

L’archipel nippon a inscrit son nom dans l’histoire spatiale en devenant le cinquième pays à réussir un atterrissage sur la lune. La nouvelle a été confirmée ce jour par l’agence spatiale japonaise, JAXA, suite à la descente victorieuse du module lunaire SLIM.

Un revers pour l’exploration lunaire japonaise

Pourtant, cette mission spatiale fait face à des complications importantes. JAXA a révélé que le module spatial éprouve des problèmes avec sa cellule solaire, ce qui limite sa capacité à générer de l’électricité. Dans son état actuel, on estime sa batterie suffisamment puissante pour encore quelques heures de fonctionnement seulement. De plus, la “cause précise du dysfonctionnement de la cellule solaire reste indéterminée”.

Les petits rovers LEV-1 et LEV-2 s’en sortent indemnes

Néanmoins, l’agence spatiale nippone a des éléments de satisfaction. Les deux petits rovers, LEV-1 et LEV-2, qui ont accompagné SLIM jusqu’à la lune, semblent être en bon état de fonctionnement. Ils ont pu se séparer du module lunaire comme prévu avant son atterrissage.

Une réussite majeure en dépit des obstacles

Malgré les problèmes rencontrés, l’atterrissage de SLIM est une réussite majeure pour le Japon et pour le monde entier. En effet, seuls quatre autres pays ont réussi à atterrir sur la lune : les États-Unis, la Chine, l’Inde et la Russie. La dernière tentative américaine a connu un échec après le lancement du Peregrine Mission One en janvier dernier.