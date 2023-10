INDIKA : un jeu d’aventure narratif dans la Russie du 19ème siècle

11 bit studios et Odd Meter dévoilent INDIKA.

Dans INDIKA du studio russe Odd Meter, les joueurs incarnent une nonne et se lancent dans un voyage déroutant à la découverte de la dualité entre le bien et le mal ainsi que de l’idée que rien n’est absolu. À la base, INDIKA est un jeu d’aventure en perspective à la troisième personne, mêlant l’exploration à des énigmes environnementales et à une touche de plateforme. Cependant, imprégné des thèmes du péché, du chagrin et des dilemmes moraux, INDIKA transcende le jeu traditionnel, ressemblant à un film d’art et d’essai qui remet en question les normes sociétales plutôt que d’offrir un simple divertissement.

Un trailer pour INDIKA

Rufus Kubica, responsable de la gestion des produits chez 11 bit studios, a déclaré :

Une guerre aussi déshumanisante montre que notre désir de voir le monde comme un endroit libre et civilisé est encore fragile, et malheureusement, la vie de nombreuses personnes est encore en équilibre précaire sur les caprices des militaires. Chez 11 bit, nous savions que nous ne pouvions pas mesurer notre coopération avec Odd Meter simplement en raison des origines du studio. Lorsque l’équipe a décidé de quitter la Russie pour s’installer au Kazakhstan, nous leur avons donné tout le temps nécessaire pour remettre leur vie privée et professionnelle sur les rails. Les délais de développement ont pu être reportés, et nous avons dû redoubler d’efforts en matière de paperasserie. Mais surtout, nous n’avons pas interféré avec le contenu du jeu, son thème ou l’histoire qui aborde courageusement des sujets presque totalement absents des jeux jusqu’à présent. La valeur artistique du jeu étant en jeu, toute forme de censure impliquerait un manque de confiance de notre part. Or, nous croyons fermement aux efforts déployés par Odd Meter pour créer une expérience époustouflante, unique en son genre et riche de sens. Nous avons hâte que notre communauté joue à INDIKA et soit époustouflée avec nous.

INDIKA sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam/GOG).