L'hélicoptère Ingenuity de la NASA a réalisé son ultime vol sur Mars. Une mission plus que remplie, une retraite bien méritée.

Après trois années de service, l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a volé pour la toute dernière fois sur Mars. Il y a peu, durant son 72ᵉ vol, Ingenuity avait cessé de communiquer avec le rover Perseverance. Bien que l’agence américaine ait fini par rétablir le contact avec l’hélicoptère, il s’est avéré que au moins une pale en fibre de carbone d’Ingenuity a été endommagée durant un atterrissage le 18 janvier. L’hélicoptère est toujours en contact avec les équipes sur Terre, mais il ne peut plus voler.

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA a réalisé son ultime vol sur Mars

Ingenuity a largement dépassé sa durée de vie originale. La NASA avait conçu l’hélicoptère pour réaliser jusqu’à cinq vols test sur 30 jours. Mais l’engin est resté en service pendant plus de trois ans. Ingenuity a volé 14 fois plus qu’espéré, avec une durée en vol totale de plus de deux heures.

“Le voyage historique d’Ingenuity, premier appareil volant sur une autre planète, est arrivé à son terme”, déclarait l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué. “Cet hélicoptère remarquable a volé plus haut et plus loin que nous ne l’avions jamais imaginé et aidé la NASA à faire ce que nous faisons le mieux : rendre l’impossible possible. Avec des missions comme Ingenuity, la NASA ouvre la voie pour de futurs vols dans notre système solaire et une exploration humaine plus intelligente et plus sûre de Mars et au-delà.”

Après les cinq vols initiaux d’Ingenuity, la NASA décidait de continuer d’exploiter l’hélicoptère pour des démonstrations. Le 18 janvier, l’équipe Ingenuity avait planifié un petit vol vertical pour préciser la localisation de l’hélicoptère après que l’engin a dû réaliser un atterrissage d’urgence suite à sa précédente sortie. L’appareil a atteint une hauteur de 12 mètres, est resté en stationnaire pendant 4,5 secondes avant de redescendre à environ 1 mètre par seconde. Mais l’engin a perdu le contact avec Perseverance alors qu’il était à environ 90 centimètres du sol.

Une mission plus que remplie, une retraite bien méritée

Difficile de savoir comment la pale a pu être endommagée. La NASA cherche à savoir si la pale en question a pu toucher la surface. Perseverance est trop éloignée pour observer Ingenuity et la propre caméra de l’hélicoptère a pu détecter des dégâts sur une pale du rotor.

Ce petit engin volant a affronté un terrain très rude, un capteur mort, des orages de poussière (qui l’on contraint à se nettoyer lui-même) et un hiver sur Mars. L’équipe Ingenuity va cesser les opérations après d’ultimes tests et le téléchargement des dernières données et images de sa mémoire. Après avoir écrit l’histoire en tant que premier appareil volant de la Terre à réaliser un vol contrôlé sur une autre planète, Ingenuity a bien gagné le droit de se reposer à la surface de Mars.