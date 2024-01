La NASA annonce avoir rétabli le contact avec l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

Samedi soir, le rover Perseverance a capté un signal. Le comprendrons-nous bientôt ?

Après une courte période d’inquiétude, NASA a annoncé samedi soir avoir réussi à rétablir le contact avec l’hélicoptère Ingenuity. L’appareil autonome avait cessé toute communication avec le rover Perseverance, qui assure la transmission des données entre Ingenuity et la Terre, lors de son 72ᵉ vol martien. Le comportement inattendu de l’hélicoptère avait déjà commencé à se manifester lors du vol précédent, qui fut interrompu pour des raisons inconnues.

Selon une mise à jour de l’agence spatiale, NASA analyse les données de Ingenuity pour comprendre l’origine de la panne. C’est en effectuant des “sessions d’écoute de longue durée” que Perseverance a réussi à capter à nouveau le signal de l’hélicoptère.

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.

The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk

— NASA JPL (@NASAJPL) January 21, 2024