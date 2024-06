Lego Horizon Adventures, le jeu Sony le plus important de l’année ?

La promesse est grande avec ce nouveau titre.

Tl;dr Sony lance un jeu Horizon en collaboration avec Lego.

Le jeu est développé par Guerilla Games et Studio Gobo pour Nintendo Switch.

Ceci marque une étape inhabituelle pour une franchise clé de Playstation.

Sony et Microsoft cherchent à toucher de nouveaux publics.

Sony élargit son horizon avec Lego

Sérieusement engagé dans le jeu, Sony nous surprend encore une fois. Oublions un instant les univers post-apocalyptiques et les figures paternelles accablées ; les aventures estivales de cette année seront peuplées de figurines mignonnes de Astro Bot et, surtout, de Lego.

Lego Horizon Adventures : un nouveau tournant

Le titre Lego Horizon Adventures n’a peut-être pas fait la une du Summer Game Fest comme l’ont fait les nouveaux jeux Doom et Assassin’s Creed, mais son héritage pourrait se révéler bien plus intrigant. Fruit d’une collaboration entre Guerilla Games (créateur des séries Horizon et Killzone) et l’équipe d’assistance de Studio Gobo, Sony envisage de porter l’univers de Horizon vers une nouvelle génération et, surtout, vers une nouvelle plateforme : la Nintendo Switch.

L’expansion de Sony

James Windeler, directeur narratif de chez Guerilla Games, affirme que : “Nous essayons d’attirer un public aussi large que possible“. Cette ouverture vers de nouveaux marchés est une véritable aubaine pour Sony. Avec plus de 140 millions de jeux pour Nintendo Switch déjà vendus (contre 58 millions d’exemplaires de la PlayStation 5 à ce jour), l’entreprise pourrait bien faire son trou dans le monde du jeu familial. Windeler nous promet ainsi un jeu pour tous, sans pour autant trahir l’esprit de la franchise.

Une nouvelle approche du jeu

Lego Horizon Adventures se veut ainsi une adaptation plus légère mais toujours fidèle de l’univers de Horizon. On s’attend, par exemple, à ce que les robustes robodinos se retrouvent bientôt en version Lego. La célèbre Aloy, aperçue se faufilant à travers les hautes herbes pour affronter ses ennemis, a été repérée dans une version plus joyeuse et excitée. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour Sony et pour les fans.

Alors que Sony et Microsoft cherchent tous deux à conquérir de nouveaux marchés, on peut se demander si Horizon Adventures va réussir à convaincre le public de Nintendo, habituellement plus familial. C’est un défi qui pourrait bien payer pour Sony : en effet, si ce jeu est un succès, d’autres franchises pourraient faire leur apparition sur la populaire console de Nintendo.