Un set Lego Mario Kart en préparation !

Lego a annoncé l'arrivée en 2025 d'un ensemble Super Mario, en attendant, trois autres sets sur ce thème seront disponibles dès cette année.

Tl;dr Une série Mario Kart par Lego et Nintendo en préparation.

Sortie prévue en 2025.

Trois autres sets Super Mario disponibles dès août prochain.

Prix entre 64 et 120 dollars.

Un mariage ludique entre Nintendo et Lego

Amateurs de jeux vidéo et de constructions miniatures, réjouissez-vous ! Lego et Nintendo ont annoncé une collaboration sur le thème de Mario Kart. Cependant, il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir mettre la main sur ces sets, prévus pour être lancés en 2025.

En attendant Mario Kart…

Heureusement, les fans de l’univers de l’emblématique plombier italien ne seront pas laissés pour compte. Effectivement, trois autres sets Super Mario arriveront sur le marché dès le 1ᵉʳ août de cette année. Ces derniers mettent en scène des scénarios emblématiques de l’univers Mario. On y retrouve le “Bowser Express Train”, “King Boo’s Haunted Mansion” et “Battle with Roy at Peach’s Castle”.

L’univers de Mario à construire

Ces boîtes de construction seront proposées à des prix oscillant entre 64 et 120 dollars, le “Bowser Express Train” étant le plus onéreux de cette nouvelle collection. “Pour obtenir un aperçu plus détaillé de ce qu’ils incluront, consultez la vidéo d’annonce de Lego qui détaille chaque construction”, explique la compagnie danoise.

Nintendo et Lego continuent d’innover ensemble pour le plus grand plaisir des fans. Ces nouvelles boîtes de construction viendront enrichir la collection de jouets Super Mario de Lego, témoignant d’une collaboration fructueuse et passionnante. Patience donc, en attendant de pouvoir construire et faire la course avec vos propres karts Mario Kart… 2025 n’est plus si loin !