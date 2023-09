Clap de fin pour Mario Kart Tour le mois prochain. Le jeu existera toujours, mais sans aucun nouveau contenu.

Mario Kart Tour s’était trouvé un public, de niche certes, mais un public tout de même depuis son lancement en bêta en 2019. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Nintendo a annoncé qu’il n’y aurait plus que trois “tours” (événements multijoueurs originaux) le mois prochain, après quoi les tours se répèteront depuis le début. Il n’y aura plus de nouveaux circuits, pilotes, karts et autres, ni nouvelle fonctionnalité ajoutée après le 4 octobre.

Cela signifie-t-il que le jeu va mourir ? Oui et non. Nintendo abandonne le développement de nouveau contenu pour ce jeu, mais ce dernier reste disponible au téléchargement. Sans l’attrait de nouveau contenu, cependant, la base de joueurs devrait diminuer drastiquement, bien que Big N espère évidemment voir les gens continuer d’en profiter.

Tous les jeux finissent par voir le nouveau contenu se tarir, c’est ainsi. À noter, Mario Kart Tour a été un franc succès pour l’entreprise, générant environ 300 millions de dollars l’année dernière. Ceci en faisait le deuxième jeu mobile le plus rentable de Nintendo, derrière l’indétrônable Fire Emblem Heroes.

Malgré ce succès financier, Mario Kart Tour a connu son lot de controverse. Comme la majorité des jeux mobiles free-to-play, le titre demande constamment de mettre la main au portefeuille, l’exemple le plus criant étant probablement les Spolight Pipes, une mécanique de loterie aléatoire avec des probabilités non communiquées. Vous n’aviez donc aucune idée du rapport qualité/prix, si l’on peut dire. Les jeux avaient vivement critiqué cette mécanique et Nintendo l’avait supprimée en septembre dernier. Cependant, l’entreprise reste sous le coup d’un recours collectif après qu’un parent a affirmé que son enfant avait dépensé 170 $ sur cette fonctionnalité.

Nintendo produit toujours du contenu pour d’autres jeux mobiles, dont Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run et Fire Emblem Heroes. Big N s’est récemment associée avec le géant du jeu mobile DeNA pour créer Nintendo Systems, qui devrait développer des jeux pour smartphones et expériences associées. À suivre !