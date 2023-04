Nintendo et le géant du mobile DeNA lancent une mystérieuse filiale Nintendo Systems

Nintendo et DeNA lancent une filiale Nintendo Systems. Mais à quoi pourra-t-elle bien servir ?

À la fin de l’année dernière, Nintendo annonçait qu’il allait mettre sur pied une joint-venture baptisée Nintendo Systems avec le développeur spécialisé dans le jeu mobile DeNA. Aujourd’hui, la société est officiellement lancée. Mais à quoi servira-t-elle au juste ? Pour l’heure, tout reste assez mystérieux. Il y a bien un site web officiel, mais c’est à peu près tout. Un communiqué de presse datant de novembre expliquait que l’entreprise travaillera à “renforcer la digitalisation des affaires de Nintendo” et à créer de nouveaux “services à valeur ajoutée”.

Nintendo et DeNA collaborent étroitement depuis 2015, ce dernier ayant développé un certain nombre de jeux mobiles basés sur des licences de Big N. Ce partenariat a permis de lancer plusieurs jeux très populaires sur smartphone, comme Super Mario Run, Mario Kart Tour et Animal Crossing: Pocket Camp, entre autre. Une possibilité serait que cette toute nouvelle filiale Nintendo Systems développe et publie de futurs jeux pour le mobile.

Mais à quoi pourra-t-elle bien servir ?

Il y a une autre option, moins glamour, si l’on peut dire. En plus de développer des jeux mobiles, DeNA gère aussi une partie de l’infrastructure nécessaire aux différents services de Nintendo Accounts. Big N avait déclaré qu’elle allait continuer à utiliser Nintendo Accounts dans ses futures consoles, cette nouvelle société pourrait tout simplement être un moyen de tout garder en interne.

Après tout, le site web suggère aussi que Nintendo Systems aidera au “développement et à l’exploitation de systèmes liés à l’aspect digital des affaires de Nintendo”. C’est une traduction très vague depuis le japonais, ce qui peut donc sembler assez ennuyeux, mais cela renforcerait la possibilité de la seconde option. Pour l’heure, Nintendo n’a pas communiqué officiellement pour préciser tout cela. Patience, patience !