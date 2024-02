Le Nintendo Direct de mercredi se concentrera sur les prochaines sorties de jeux tiers

Le premier événement Direct de l'année organisé par Nintendo aura lieu le 21 février à 15 heures, heure française.

Dans les prochains jours, la compagnie Nintendo tiendra sa régulière présentation Nintendo Direct, spécifiquement axée cette fois-ci sur les jeux Switch à venir pour le premier semestre de l’année, avec un accent particulier sur les créations de ses partenaires éditeurs et développeurs.

Ce rendez-vous promet d’être exceptionnel dans la mesure où il survient au lendemain d’une déclaration inattendue de Microsoft. La société a en effet annoncé qu’elle envisageait de porter certains de ses titres sur “d’autres consoles”, une formulation qui semble indiquer que des jeux pourraient arriver sur la Switch.

A #NintendoDirect: Partner Showcase is coming! Watch on-demand via YouTube on 2/21 at 6am PT for around 25 mins of info focused on #NintendoSwitch games coming in the first half of 2024 from our publishing and development partners.

Stay tuned here: https://t.co/ZIAs64iWbK pic.twitter.com/CTrAC02G4d

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 19, 2024