Le succès de Star Wars a été sous-estimé par Steven Spielberg

Lors de la première projection de Star Wars de George Lucas, le réalisateur américain Steven Spielberg avait pressenti son succès, sans toutefois imaginer l'ampleur phénoménale qu'il allait prendre.

Tl;dr Steven Spielberg sous-estimait le succès de Star Wars.

George Lucas et Steven Spielberg ont souvent collaboré et conseillé sur leurs projets.

La prediction de Steven Spielberg était de 50-60 millions de dollars de recettes.

En réalité, Star Wars a généré 775,8 millions de dollars.

Le succès de Star Wars : une surprise pour tous

Il est indéniable que le premier film Star Wars a marqué l’histoire du cinéma. Pourtant, lors de sa première projection, même Steven Spielberg, ami et collaborateur de longue date de George Lucas, avait sous-estimé l’ampleur du phénomène.

Des estimations qui ont été dépassées

Steven Spielberg, réalisateur d’E.T., l’extra-terrestre, Les Dents de la mer ou encore Indiana Jones, avait prédit que Star Wars, rebaptisé par la suite Un nouvel espoir, serait un “grand succès”, s’attendant à ce qu’il génère entre 50 et 60 millions de dollars au box-office. De son côté, George Lucas avait une vision encore plus modeste, tablant sur des recettes de 15 à 20 millions de dollars. Cependant, le film a dépassé toutes leurs attentes, en engrangeant pas moins de 775,8 millions de dollars. Ajusté à l’inflation, Un nouvel espoir a en réalité réalisé un chiffre d’affaires stupéfiant de 3,8 milliards de dollars.

Star Wars : un phénomène planétaire

Le succès phénoménal de Star Wars n’a cessé de croître, dépassant les frontières pour devenir une véritable référence mondiale. Le premier film de la saga est un bel exemple d’un rêve devenu réalité grâce à un travail acharné et une bonne dose de chance. Ce succès fulgurant et inattendu est d’autant plus impressionnant lorsque l’on compare les débuts modestes de Star Wars à son ampleur actuelle.