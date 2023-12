Nouvelles sorties Star Wars : tous les films à venir et leurs dates de sortie

Voici tous les prochains films Star Wars en développement, y compris le Nouvel Ordre Jedi de Rey, l'Aube des Jedi et un film palpitant sur l'ère Mandalorienne ! Quel est celui que vous attendez avec le plus d'impatience ?

La saga Star Wars se poursuit

La saga Skywalker est terminée, mais le monde de Star Wars est loin d’avoir dit son dernier mot. Lucasfilm a annoncé officiellement lors de la Star Wars Celebration 2023, trois films à venir, qui marqueront le retour de l’univers Star Wars sur grand écran.

Les futurs projets cinématographiques de Lucasfilm

Les dates de sortie prévues pour les nouveaux projets dédiés à Star Wars sont le 22 mai 2026, le 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027. Cependant, l’ordre des films reste incertain et pourrait être retardé en raison de grèves des scénaristes et des acteurs. Parmi ces futurs projets, on retrouve :

Le retour de Daisy Ridley dans le rôle de Rey, personnage central de la trilogie de la suite, qui fondera le nouvel ordre Jedi dans un film se déroulant 15 ans après Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Un film sur l’ère Mandalorienne, dirigé par Dave Filoni, protégé de George Lucas, avec pour antagoniste principal le Grand Amiral Thrawn.

Et enfin, un film réalisé par James Mangold qui se déroulera 25 000 ans avant la saga Skywalker et révélera l’origine de la Force.

D’autres projets en cours de développement

D’autres films sont également en cours de développement, notamment Lando, qui devait à l’origine être une série TV Disney + mais qui sera finalement un long métrage. Le film sera supervisé par les frères Donald et Stephen Glover et Donald Glover reprendra son rôle de Lando Calrissian.

Shawn Levy, Rian Johnson et Taika Waititi travaillent également sur leurs propres projets Star Wars. Cependant, en raison des grèves d’Hollywood, ces films sont encore loin d’être terminés.