Star Wars : la série sur Lando sera co-écrite par Donald Glover

Disney a décidé de confier le scénario de Star Wars : Lando à Donald Glover et son frère Stephen Glover.

En plus d’être de retour dans la peau du jeune Lando Calrissian après une première apparition remarquée dans Solo : A Star Wars Story malgré l’échec du film, Donald Glover (The Lazarus Effect, The Lion King, Swarm) sera responsable de l’histoire de la série télévisée Star Wars : Lando avec Stephen Glover (Atlanta, Guava Island, House Party). Par ailleurs, si Justin Simiem (Dear White People, Bad Hair, Haunted Mansion) devait s’occuper de la réaliser pour Disney, il a décidé de se retirer du projet sans expliquer les raisons.

EXCLUSIVE via @LineAbove: @DonaldGlover and his brother @Steve_G_Lover to write Lucasfilm's LANDO series, as Justin Simien actually exited the project last summer…https://t.co/p22mtEdwfm pic.twitter.com/YVjSdl026f

— Jeff Sneider (@TheInSneider) July 27, 2023