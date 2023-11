Le créateur de Star Wars : Ahsoka est nommé responsable créatif de Lucasfilm

Dave Filoni va superviser l'univers transmédia de la licence Star Wars.

Le nouveau responsable créatif de Star Wars chez Lucasfilm est connu pour son étroite collaboration avec le créateur George Lucas depuis de nombreuses années ainsi que sa participation à la réalisation du film d’animation The Clone Wars en 2008. Kathleen Kennedy restera présidente de Lucasfilm et Carrie Beck sera responsable du développement. Dave Filoni intervient principalement sur le plan narratif, tandis que Kathleen Kennedy supervise Lucasfilm et que Carrie Beck attire de nouveaux réalisateurs.

Galaxy-shaking changes are coming to #StarWars after the #Ahsoka series. Click the image below for an exclusive interview with creator @dave_filoni and stars Rosario Dawson, Hayden Christensen, and Natasha Liu Bordizzo: https://t.co/Tg4urEgQ10 — VANITY FAIR (@VanityFair) November 21, 2023

Dave Filoni a déclaré :

Ce nouveau rôle me donne accès à tout ce qui se passe dans le monde de Star Wars. Je suis impliqué dans la phase de conception des projets que nous planifions pour l’avenir. Je ne dis pas aux gens ce qu’ils doivent faire. Mais j’ai le sentiment que j’essaie de les aider à raconter la meilleure histoire possible. Je me dois d’apporter mon aide à travers la galaxie, comme si je faisais partie d’un conseil Jedi. Pour vraiment aider les réalisateurs, il était très important que je fasse l’expérience en personne. Je peux également apporter mon point de vue sur les défis que représente le fait de raconter ces histoires. Je me sens plus à même d’être utile que de dire simplement : “Les Jedi sont comme ça, les Sith sont comme ça”… J’ai passé des heures à raconter des histoires sur Star Wars.

L’avenir de Star Wars est dans les mains de Dave Filoni

Star Wars prépare progressivement son grand retour sur le grand écran. La licence a également plusieurs séries télévisées en préparation. Skeleton Crew, une histoire de passage à l’âge adulte créée par Jon Watts et Christopher Ford, The Acolyte, un thriller dirigé par Leslye Headland qui se déroule dans un passé lointain, et la deuxième saison d’Andor de Tony Gilroy sont les prochaines séries télévisées. Au cinéma, James Mangold, Taika Waititi, Shawn Levy et Sharmeen Obaid-Chinoy sont en train de travailler sur des films.

Dave Filoni étudie également la possibilité d’une deuxième saison pour Ahsoka, qui mettrait en scène Rosario Dawson dans le rôle de la version adulte de la Jedi Ahsoka Tano.

